La reine Elizabeth II déchue de ses fonctions de chef d’État par l’ancienne colonie britannique

La Barbade est sur le point de destituer la reine Elizabeth II à la tête de l’État et de se déclarer république, a rapporté CNN.

Une cérémonie d’un peu moins de 300 000 personnes aura lieu lundi soir pour prêter serment à la gouverneure générale du pays, Sandra Mason, en tant que première présidente de l’île, a rapporté CNN. « Le moment est venu de laisser complètement derrière nous notre passé colonial », a déclaré Mason lorsque le projet de devenir une république a été relancé en septembre dernier.

Le prince Charles, l’héritier du trône britannique, est arrivé dans le pays dimanche et devrait assister à la cérémonie à l’invitation du Premier ministre barbadien, a rapporté CNN. Le prince Charles prononcera un discours lors de l’événement, qui marque également le 55e anniversaire de l’indépendance de l’île en 1966.

« Alors que votre statut constitutionnel change, il était important pour moi que je me joins à vous pour réaffirmer ces choses qui ne changent pas », dira le futur chef du Commonwealth lors de la cérémonie, a rapporté CNN.

« Par exemple, le partenariat étroit et de confiance entre la Barbade et le Royaume-Uni en tant que membres essentiels du Commonwealth ; notre détermination commune à défendre les valeurs que nous chérissons tous les deux et à poursuivre les objectifs que nous partageons ; et les myriades de liens entre les peuples de nos pays », aurait déclaré le prince Charles.

La Barbade deviendra le premier royaume à retirer le monarque de 95 ans de son poste de chef d’État en près de trois décennies, a rapporté CNN. Maurice, en 1992, a été la dernière à le faire.

« Devenir une république est un passage à l’âge adulte », a déclaré à CNN Guy Hewitt, qui a été haut-commissaire de la Barbade au Royaume-Uni de 2014 à 2018. « Je fais l’analogie avec le moment où un enfant grandit et obtient sa propre maison, obtient sa propre hypothèque, rend les clés à ses parents parce que cela dit que nous allons de l’avant. »

