La reine Elizabeth II emploie un «flunky» pour l’aider à rentrer dans ses nouvelles chaussures – «Toujours prêt à partir» | Royal | Nouvelles

Une armée d’employés travaille pour la maison royale, contribuant à maintenir l’institution opérationnelle à tout moment. Quelque 1 200 personnes accomplissent une variété de tâches allant du bien connu au carrément bizarre. L’un des emplois les moins connus proposés à ceux qui aspirent à travailler pour le souverain britannique est celui qui consiste à casser dans les nouvelles chaussures de la reine.

Stewart Parvin a déclaré au Evening Standard en 2017 qu’un membre du personnel est employé uniquement pour la tâche spéciale mais importante.

Il s’agit d’un employé de la maison royale qui se promène dans les zones recouvertes de moquette du palais de Buckingham dans la nouvelle paire de chaussures.

M. Parvin a expliqué: «Les chaussures doivent être immédiatement confortables.

“La reine ne pourra jamais dire” je suis mal à l’aise, je ne peux plus marcher “.”

Le plus souvent, la personne spéciale chargée d’effectuer le travail est la couturière de la reine, Angela Kelly.

Mme Kelly a écrit dans son livre ‘The Other Side of the Coin: The Queen’: “Comme cela a été souvent rapporté dans la presse, un flunky porte les chaussures de Sa Majesté pour s’assurer qu’ils sont à l’aise et qu’elle est toujours prête à partir. .

Selon le site Web officiel de la famille royale, la Couronne peut légalement revendiquer la propriété de tout cygne muet non marqué en eaux libres.

Sa Majesté limite sa gestion des cygnes de la nation à un tronçon particulier de la Tamise.

Chaque année, le Swan Maker et ses tiges se lancent dans un voyage de cinq jours en amont, au cours duquel ils vérifient la santé de tout cygne qu’ils rencontrent.