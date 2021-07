La reine Elizabeth II en photo souriante au cours du quatrième jour du Royal Windsor Horse Show | Royale | Nouvelles

Le défenseur de Barcelone Eric Garcia est sur le point de revenir dans le onze de départ espagnol pour la demi-finale de l’Euro 2020 mardi contre l’Italie au stade de Wembley. Garcia a commencé les victoires contre la Slovaquie et la Croatie plus tôt dans le tournoi, mais a abandonné pour la victoire en quart […] More