La reine Elizabeth II envisagera sérieusement de remettre la couronne à Charles cette semaine | Royal | Nouvelles

Funérailles du prince Philip: l’expert des revendications de la reine “ légèrement instable ”

Sa Majesté a récemment subi une grande perte en son mari, le prince Philip, qui a été inhumé à Windsor samedi. Elle franchit également une nouvelle étape demain – avoir 95 ans. La reine envisageait sérieusement de démissionner et de céder son règne à Charles à l’âge de 95 ans, a déclaré un initié en 2019.

Un ancien membre senior de la Maison royale a déclaré au correspondant royal Robert Jobson: «Sa Majesté est consciente de son âge et veut s’assurer que le moment venu, la transition de la Couronne se fait sans heurts.

«Je crois comprendre que la reine a longuement réfléchi à la question et pense que, si elle est encore en vie à 95 ans, elle envisagera sérieusement de passer le règne à Charles.

Si la reine a l’intention de remettre la Couronne à son fils lorsqu’elle aura 95 ans, son anniversaire demain sera encore plus significatif.

Selon les règles de succession royale, la reine ne peut pas prendre sa retraite sans abdication, mais elle peut mettre fin à toutes ses fonctions et responsabilités royales si sa santé devient un problème.

La reine Elizabeth II et son héritier le prince Charles (Image: GETTY)

La reine dans un masque noir lors des funérailles du prince Philip samedi (Image: GETTY)

Dans le cas où le monarque est trop malade ou trop faible pour s’acquitter de ses fonctions, un régent interviendrait en tant qu’espace réservé.

Si tel était le cas, le régent de la reine serait probablement l’héritier du trône, le prince Charles.

En tant que premier membre du trône britannique, Charles continuerait à assumer les responsabilités de sa mère jusqu’à ce qu’elle meure et qu’il devienne roi.

Cependant, rien n’indique que la reine ait des problèmes de santé, en dehors du vieillissement habituel.

Le prince Charles a marché derrière le cercueil de son père samedi (Image: GETTY)

Cela dit, elle a réduit ses tâches et, en particulier avec la mort de son mari, on s’attend à ce qu’elle soit de plus en plus soutenue dans ses fonctions par d’autres membres de la famille royale.

L’an dernier, l’image emblématique des huit membres de la famille royale senior montrait une nouvelle entreprise unie composée de la reine, du prince Charles et de Camilla, de la duchesse de Cornouailles, du prince William et de Kate, de la duchesse de Cambridge, de la princesse Anne, du prince Edward et de Sophie, comtesse de Wessex.

Beaucoup de ces membres de la famille royale ont intensifié leurs fonctions ces dernières années et se rassembleront autour de la reine pour l’aider dans son heure de besoin.

Dans un récent sondage réalisé par Deltapoll, 40% du public pense que la reine devrait rester à sa place jusqu’à sa mort.

Investiture du prince Charles en tant que prince de Galles (Image: GETTY)

Pendant ce temps, un cinquième pense qu’elle devrait abdiquer en bonne santé, tandis que 27% pensent qu’elle devrait abdiquer si sa santé échoue.

Cependant, beaucoup pensent que la reine n’envisagerait jamais d’abdiquer son trône, car son dévouement à son devoir est trop fort.

Le jour de son 21e anniversaire, elle a prononcé un discours emblématique dans lequel elle a promis de servir le Commonwealth aussi longtemps qu’elle vivrait.

La princesse Elizabeth de l’époque était à Cape Town lors d’une tournée royale avec le roi et la reine et la princesse Margaret à l’époque.

Le prince Charles “ dévasté ” après les funérailles du prince Philip, selon un expert

Son discours a été diffusé en direct dans le monde entier à la radio et aurait ému Winston Churchill aux larmes.

Elle a dit le 21 avril 1947: “Je déclare devant vous tous que toute ma vie, qu’elle soit longue ou courte, sera consacrée à votre service et au service de notre grande famille impériale à laquelle nous appartenons tous.”

La reine a de nouveau promis de servir Dieu et son peuple dans son serment de couronnement en 1953.

La photo de Pâques de la reine et Charles (Image: GETTY)

Elle a dit: «Les choses que j’ai déjà promises ici, je les exécuterai et je les garderai. Alors aide-moi Dieu.

Ces deux vœux signifieront beaucoup pour la reine, qui a mis le devoir avant tout toute sa vie.

Son mari bien-aimé, le duc d’Édimbourg, a travaillé jusqu’à l’âge de 96 ans, avant de prendre sa retraite à Wood Farm à Norfolk.