La reine Elizabeth II et le prince Charles dévastés par l’accord sur les mémoires du prince Harry | Royale | Nouvelles

in

La famille royale est “alarmée” par la nouvelle de cette semaine selon laquelle le prince Harry publie un mémoire révélateur. Le rédacteur en chef royal, Robert Jobson, a désigné la reine et le prince Charles comme les deux personnages qui se sentiront “particulièrement déçus” par l’accord sur le livre. L’accord de mémoire surprise vaut jusqu’à 14,6 millions de livres sterling après que Harry a conclu un accord avec Penguin/Random House.

L’animateur de LBC et député travailliste David Lammy a demandé à M. Jobson “quelle serait l’évaluation de la famille royale selon laquelle il a un contrat de livre complet”.

M. Jobson a répondu: “Nous devrons attendre et voir. Cela ouvre toute une boîte de vers.

“La reine et le prince Charles en particulier se sentent un peu déçus.”

Il a averti que l’accord sur les mémoires pourrait être le dernier clou dans le cercueil de la relation de Harry avec son frère le prince William.

JUST IN: Royal Family LIVE: Harry rejette le livre de réclamation publié après la mort de la reine

L’éditeur royal a expliqué: “Vous pouvez imaginer que cela entraînera encore plus de difficultés.

« Il est censé y avoir ces divisions et querelles au sein de la famille royale, en particulier avec William en ce moment.

“Je ne peux pas voir ces offres de livres guérir l’une de ces failles de si tôt, et probablement jamais si vous y pensez.

“Une fois que vous l’avez écrit en noir et blanc, il est difficile de vous en éloigner si vous critiquez une autre personne ou sa famille.

Dans une déclaration annonçant le livre, Harry a déclaré: “J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né mais en tant qu’homme que je suis devenu.

“J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

“Je suis profondément reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique.”

Le co-fondateur et rédacteur en chef de True Royalty TV, Nick Bullen, a critiqué le moment de la publication des mémoires.

Il a déclaré que « cela a bouleversé les gens » que le livre « sorte l’année du jubilé de la reine, ce qui pourrait être considéré comme irrespectueux ».