La reine Elizabeth II fait une déclaration sur son état de santé

« Pour beaucoup, ce fut une période d’anxiété, de douleur et de fatigue. Cependant, l’Evangile a apporté l’espérance, comme il l’a fait à travers les siècles ; et l’Église a adapté et poursuivi son ministère, souvent de manières nouvelles, comme formes numériques de culte » continua le prince.

Il a fini par s’adresser au de grandes responsabilités et des décisions difficiles qui attendent le Synode dans les cinq prochaines années et a demandé qu’à l’avenir l’Église continue à remplir sa tâche d’unir la société dans la fraternité.

La reine Elizabeth est le plus grand représentant de l’église au Royaume-Uni. Il a participé aux séances d’ouverture de chaque synode élu, qui adopte la législation pour l’Église d’Angleterre, depuis son lancement en 1970. Le prince Edward a déclaré à Church House, le siège de l’Église d’Angleterre à Westminster, que sa mère avait envoyé « Sincères et profondes excuses de ne pas avoir pu être ici aujourd’hui. »