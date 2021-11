La reine Elizabeth II félicitée pour son intervention héroïque à la COP26 : « Quand elle parle, le monde écoute » | Royale | Nouvelles

Lundi soir, Sa Majesté, 95 ans, a prononcé un discours retentissant à la COP26 via un message vidéo à plus de 120 dirigeants mondiaux, délégués et millions de téléspectateurs chez eux. La reine a appelé le public à s’unir pour créer un « avenir plus sûr et plus stable » pour la planète.

Son apparence virtuelle est survenue après que les médecins lui ont ordonné de se reposer pendant au moins deux semaines après sa récente visite à l’hôpital.

En conséquence, elle a préenregistré son message vidéo la semaine dernière au château de Windsor.

Dans son discours, Sa Majesté a expliqué à quel point l’impact de l’environnement sur le progrès humain était une cause « chère au cœur de mon cher défunt mari », le prince Philip.

Elle a également félicité son fils, le prince Charles, 72 ans, et son petit-fils, le prince William, 39 ans, pour leur travail sur les questions environnementales.

La reine a déclaré: « C’est une source de grande fierté pour moi que le rôle principal joué par mon mari pour encourager les gens à protéger notre planète fragile se perpétue grâce au travail de notre fils aîné Charles et de son fils aîné William.

« Je ne pourrais pas être plus fier d’eux. »

Bien qu’elle n’ait pas comparu en personne, Sa Majesté a été félicitée par un journaliste britannique qui l’a qualifiée d' »exception » au « hors de contact » « grand et bon » qui a également prononcé des discours lors du sommet.

Selon la chroniqueuse du Daily Mail Sarah Vine, la reine est apparue avec « un sens du décorum combiné à une humilité tranquille » lors de ce rassemblement crucial.

LIRE LA SUITE: La reine et le prince Charles enfreignent une règle de longue date

Elle a dit : « Un monarque dont la grandeur ne vient pas des attributs matériels de la royauté mais d’une longue vie consacrée au devoir.

« Quand elle parle, le monde écoute.

« Et pas parce qu’elle parle fort ou avec force, ou parce qu’elle s’entoure de symboles de pouvoir. »

La chroniqueuse a ajouté que Sa Majesté « reste tellement humaine », et malgré la simplicité de son cadre, son message « était aussi rafraîchissant qu’un beau matin de printemps ».

La reine a livré son message depuis le White Drawing Room à Windsor et elle était vêtue de vert avec une broche papillon sur son épaule pour l’occasion.

Son accessoire reflétait le thème d’une photographie apparaissant à côté d’elle de son défunt mari le duc d’Édimbourg dans un nuage de papillons, prise au Mexique en 1988.

Sarah Vine a également félicité la reine pour avoir prononcé un discours malgré sa récente crise de santé, qui l’a vue passer une nuit à l’hôpital pour la première fois en huit ans.

Elle a déclaré: «À aucun moment, elle ne s’est apitoyée sur elle-même ou n’a demandé notre sympathie.

« Elle était là, malgré sa mauvaise santé, pour remplir son devoir.

« Et c’est ce qu’elle a fait, avec une grâce tranquille. »