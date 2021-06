La reine Elizabeth II: la reine honorera les plus proches collaborateurs de Philip pour leur rôle dans les funérailles | Royale | Nouvelles

in

La reine a décerné les Demise Awards à un certain nombre d’hommes à l’occasion de ce qui aurait été le 100e anniversaire du duc d’Édimbourg aujourd’hui. Cela a inclus le secrétaire privé de Philip, le brigadier Archie Miller-Bakewell, qui a été nommé commandeur de l’Ordre royal de Victoria (CVO). Il a été le trésorier de Philip et aussi son bras droit pendant 11 ans après avoir assumé le rôle en 2010.

William Henderson, qui était le page du duc, est maintenant devenu lieutenant de l’Ordre royal de Victoria (LVO).

Et le valet de Philip, David Berwick, qui a travaillé pour l’épouse de la reine pendant 46 ans après avoir rejoint son équipe en 1975, a été nommé membre de l’Ordre royal de Victoria (MVO).

Ils ont également été invités à marcher derrière son cercueil alors qu’il traversait le parc du château de Windsor sur un corbillard Land Rover lors de ses funérailles en avril.

Ils ont suivi Charles, le prince de Galles, les princes William et Harry et d’autres membres de la famille alors qu’ils se dirigeaient lentement vers la chapelle St George pour le service poignant.

La reine a également rendu hommage à l’équipage de Land Rover, qui a joué un rôle dans les funérailles.

Philip a conçu un Land Rover Defender TD5 130 comme son propre corbillard, qui a été utilisé pour transporter son cercueil du château à la chapelle.

Le caporal Louis Murray conduisait le corbillard tandis que le caporal Craig French était assis à côté de lui, pour s’assurer que la zone autour du véhicule était dégagée.

Les deux hommes, qui servent également dans le Corps of Royal Electrical and Mechanical Engineers, ont reçu la Médaille royale victorienne (argent) pour leurs rôles essentiels.

Et 12 membres des Royal Marines et 12 Grenadier Guards qui ont formé les deux groupes porteurs du cercueil ont également été nommés lauréats.

La plupart ont reçu la Royal Victorian Medal (Argent), dont certains ont été nommés MVO, notamment l’adjudant de classe 1 Robert Henderson et le capitaine Mark Thrift des Royal Marines, et le lieutenant Alec Heywood et l’adjudant de classe 2 Vandell McLean des Grenadier Guards.

Le groupe de porteurs de la Queen’s Company, 1st Battalion Grenadier Guards, était chargé de déplacer le cercueil de la chapelle privée de Windsor à la salle intérieure, puis au corbillard.

Après la procession, le groupe de porteurs des Royal Marines a levé le cercueil du véhicule et l’a transporté jusqu’aux marches et dans et à travers la chapelle St George.

Philip lui-même a été capitaine général des Royal Marines pendant 64 ans et colonel des Grenadier Guards de 1975 à 2018.

Parmi les autres personnes honorées figuraient la secrétaire à la correspondance du duc Suzy Lethbridge, sa secrétaire privée adjointe Rachel Loryman et son archiviste et bibliothécaire Alexandra McCreery, qui ont tous été nommés LVO.

La reine a également reçu aujourd’hui une rose du nom de son défunt mari.