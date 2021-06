La reine Elizabeth II «manque beaucoup» de la journée des dames de Royal Ascot 2021 – ira-t-elle du tout? | Royale | Nouvelles

in

Il y avait de grands espoirs qu’elle assisterait aux cinq jours de l’événement cette année, car jusqu’à 12 000 visiteurs ont été autorisés à entrer chaque jour.

Bien que Buckingham Palace n’ait pas confirmé les plans de la reine Royal Ascot, les observateurs royaux et les fans de courses auront été déçus de ne pas la voir là-bas le jour des dames.

A propos de l’absence de la reine, le commentateur et vétéran de Royal Ascot, Richard Fitzwilliams, a déclaré à Express.co.uk: “Cette année, alors que la Journée des dames touche à sa fin, les amateurs de course ont beaucoup manqué à la reine qui accorde une telle valeur à Royal Ascot en raison de son expertise dans les matières équestres et la passion du gazon.”

La procession qui voit la reine et d’autres membres de la famille royale arriver à l’hippodrome en calèche depuis le château de Windsor a été annulée cette année en raison de la pandémie, mais on espère qu’elle reviendra l’année prochaine.