Au milieu des inquiétudes croissantes concernant sa santé à la suite d’une hospitalisation récente, Reine Elizabeth II était absente à la cérémonie annuelle du dimanche du souvenir de son pays au monument aux morts de Londres après avoir subi une blessure.

Dans un communiqué publié quelques heures avant l’événement du 14 novembre, le palais de Buckingham a déclaré : « La reine, s’étant fait une entorse au dos, a décidé ce matin avec grand regret qu’elle ne pourra pas assister au service du dimanche du Souvenir au cénotaphe. Sa Majesté est déçue qu’elle rate le service. »

Le fils et héritier du monarque de cérémonie, âgé de 95 ans, Prince Charles-Qui a eu 73 ans ce jour-là, a déposé une couronne au nom de la reine lors de la cérémonie. Là, lui, sa femme Camille, duchesse de Cornouailles, le petit-fils de la reine Prince William, sa femme Kate Middleton, et d’autres membres de la famille royale ont tous participé à ce qui semblait être une interprétation particulièrement forte et émouvante de « God Save the Queen », l’hymne national du Royaume-Uni.