La reine Elizabeth II ne commence jamais sa journée sans une tasse d’Earl Grey et de la musique de cornemuse | Royale | Nouvelles

Le monarque britannique, 95 ans, est normalement réveillé par le Piper to the Sovereign à 9 heures du matin, qui joue tous les matins pendant 15 minutes. Elle savoure ensuite sa tasse de thé sans sucre, avant de s’habiller avec l’aide d’une femme de chambre. La reine est aidée dans le choix de ses tenues quotidiennes par la commode principale Angela Kelly.

Mme Kelly a un jour révélé : “Une fois qu’elle a choisi quelque chose à porter, je veux juste qu’elle soit belle dedans.

“J’aime voir les visages du public lorsqu’ils rencontrent la reine et lorsqu’elle leur donne ce sourire spécial.

“Cela me rend si fier d’elle.”

Sa Majesté prend ensuite son petit-déjeuner principal, qu’elle prend habituellement dans sa salle à manger privée.

Selon l’ancien chef royal Darren McGrady, elle se sert un bol de Kellogg’s tous les matins.

L’entrée de céréales est normalement suivie de pain grillé et de marmelade, de yaourt et de fruits et plus de thé.

Sa routine de petit-déjeuner a été immortalisée sur toile par son défunt mari, le prince Philip.

Le duc d’Édimbourg a déjà peint sa femme prenant son petit-déjeuner au château de Windsor en 1965.

Le monarque est représenté en train de lire les journaux du matin avec une tasse de thé et ce qui semble être du pain grillé et de la confiture à table.