La reine Elizabeth II ravie des commentaires du député sur ses jambes – “La plus belle chose jamais dite !” | Royale | Nouvelles

in

Denis MacShane a été ministre des Affaires étrangères sous Tony Blair pendant quatre ans jusqu’en 2005. Une semaine après avoir rencontré le monarque britannique, l’ancien député de Rotherham s’est retrouvé assis à côté de Gyles Brandreth sur un vol. M. MacShane a ensuite déclaré à l’auteur et ami proche du prince Philip qu’il pensait que la reine avait “d’excellentes jambes”.

À la grande horreur du ministre du Travail, M. Brandreth a transmis ses observations à la reine.

Dans son nouveau livre Must Labor Always Lose?, le député se souvient de la mortification et de l’embarras qu’il a ressentis en réalisant que son secret était sorti du sac.

« Mon cœur s’est rétréci. Parler de la reine en dehors de l’école était le pire crime possible pour un ministre du FCO”, a-t-il expliqué.

“Je suis entré au ministère des Affaires étrangères et j’ai vu des fonctionnaires se détourner de moi, horrifiés par ce que j’avais fait.

« J’ai connu le secrétaire particulier de la reine en tant qu’ami et voisin avec une maison en France proche de l’endroit où je logeais souvent. Je l’ai appelé en panique.

“‘Robin, Robin’, bégayai-je mais il m’interrompit.

LIRE LA SUITE: Meghan Markle et le prince Harry ont «une offre à faire» à la reine

“Il n’y a franchement que deux personnes dans le monde à qui un Premier ministre peut dire ce qu’il aime chez les collègues du Cabinet”, a-t-il déclaré.

“L’une est la femme et l’autre la reine.

“Elle [the Queen] est à peu près la seule personne à qui vous pouvez dire quelque chose en toute confiance et savoir que la confiance ne sera jamais rompue.”