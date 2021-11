La reine Elizabeth II rend hommage au prince Philip dans son discours sur le changement climatique

Reine Elizabeth II a félicité les membres de sa famille dans leurs efforts pour lutter contre le changement climatique alors qu’elle s’adressait à la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique de 2021.

Le lundi 1er novembre, elle est apparue en vidéo à l’événement de Glasgow, en Écosse, connu sous le nom de COP26, pour livrer un message fort sur l’importance de limiter le réchauffement climatique. Elle a commencé son discours, qui avait déjà été enregistré depuis le château de Windsor, par un hommage au défunt mari le prince philippe, décédé en avril à l’âge de 99 ans.

« C’est un devoir que je suis particulièrement heureuse de remplir, car l’impact de l’environnement sur le progrès humain était un sujet qui tenait à cœur à mon cher défunt mari », a-t-elle expliqué.

Le monarque de 95 ans a ensuite félicité son fils Prince Charles et petit-fils Prince William pour garder cet héritage vivant. « C’est une source de grande fierté pour moi que le rôle principal joué par mon mari pour encourager les gens à protéger notre planète fragile se perpétue grâce au travail de notre fils aîné Charles et de son fils aîné William », a-t-elle déclaré. « Je ne pourrais pas être plus fier d’eux. »