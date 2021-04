La reine Elizabeth II se prépare pour une tournée surprise du Commonwealth pendant que Harry prend congé | Royal | Nouvelles

La reine pourrait être prête à faire une visite surprise du Commonwealth – le tout dans le confort de sa maison. Le contributeur royal d’ABC, Omid Scobie, a déclaré que son podcast The Heirpod the Queen pourrait être prêt à participer à une série d’engagements internationaux pratiquement cet été. Cela survient alors que la reine a été vue mercredi lorsqu’elle a fait sa première apparition publique en personne de l’année pour marquer le centenaire de la Royal Australian Air Force (RAAF) à Runnymede, Surrey.

La correspondante étrangère d’ABC News, Maggie Rulli, a déclaré à M. Scobie que les événements royaux en personne signalaient la fin de la pandémie pour de nombreuses personnes au Royaume-Uni.

Elle a ajouté: « Mais, je vais manquer la reine sur Zoom.

«Je l’ai trouvée absolument attachante lors de ses appels Zoom et à certains égards, c’était encore plus intime, alors j’espère parfois qu’ils incluent les appels Zoom dans son avenir.

« Elle était si sincère sur tant de ses appels, c’était amusant de voir ce côté aussi. »

JUST IN: L’interview d’Oprah de Meghan et Harry « émotive plutôt que factuelle »

M. Scobie a répondu: «Alors que nous nous dirigeons à nouveau vers des engagements en personne, nous allons recommencer à ressentir cette distance avec la famille royale.

«Nous avons pu nous rapprocher un peu plus des membres de la famille royale pendant le verrouillage.

«Le passage aux appels vidéo a apporté des styles plus intimes. Je suis sûr que nous en verrons plus.

«Cela convient également très bien à la reine, qui n’a pas pu voyager ces dernières années, et qui l’a transmise à d’autres membres de la famille royale.

Elle a rarement quitté le domaine du château de Windsor depuis le déclenchement de la pandémie l’année dernière.

Mercredi, Sa Majesté est apparue de bonne humeur alors qu’elle était sans masque lors de sa visite au mémorial des forces aériennes à Runnymede.

L’éthique de travail persistante de la reine survient au milieu des nouvelles que son petit-fils, le prince Harry, s’attend à «prendre du temps libre» cet été.

Une source proche de Harry et Meghan Markle a déclaré à la correspondante royale de Vanity Fair, Katie Nicholl, que le couple souhaitait passer « de vrais moments de qualité ensemble » après la naissance de leur fille.