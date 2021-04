La reine Elizabeth II s’est enrôlée pour aider à combattre la rivalité post-Brexit avec Macron | Royal | Nouvelles

En octobre, le Premier ministre Boris Johnson et des membres de la famille royale organiseront un sommet pour encourager les investissements dans les technologies vertes alors que le Royaume-Uni tente de devenir un leader mondial des énergies renouvelables.

Le Sommet mondial sur l’investissement précédera la COP26 en novembre.

On pense que la famille royale deviendra la pièce maîtresse de la stratégie marketing post-Brexit du gouvernement.

Une source au ministère du Commerce international a déclaré que l’implication de la famille royale était une « initiative très délibérée » pour renforcer la position de la Grande-Bretagne auprès des investisseurs mondiaux.

La source a déclaré à City AM: « La monarchie est l’un de nos plus grands atouts et une partie importante de notre appel au soft power, alors pourquoi ne pas l’utiliser au profit du pays? »

Cela survient au milieu d’un « désastre des relations publiques » pour la famille royale à la suite du scandale du prince Andrew et de l’interview explosive de Meghan Markle et Harry avec Oprah Winfrey.

L’auteur de la famille royale, Diane Clehane, a déclaré: « La famille royale est la cible de beaucoup de scepticisme de la part de personnes qui ne comprennent pas le système. »

La secrétaire au Commerce international, Liz Truss, a salué le sommet dans le cadre d’une transition vers une croissance économique propre.

Elle a déclaré: «Le Royaume-Uni a été l’un des premiers gouvernements au monde à se fixer un objectif de zéro net d’ici 2050 et nous sommes toujours à la tête du changement mondial vers une croissance économique propre.

«Des éoliennes en Écosse au développement de l’hydrogène au Pays de Galles, le Global Investment Summit (GIS) sera une opportunité fantastique de conclure des accords d’investissement dans le meilleur de l’industrie verte britannique, nous permettant de reconstruire mieux, plus fort et plus vert.

« Nous sommes impatients de déployer le tapis vert pour certaines des plus grandes entreprises du monde, contribuant ainsi à stimuler les investissements dans tous les coins du pays. »

Gerry Grimstone, ministre de l’Investissement, a ajouté: «Le Royaume-Uni est l’une des meilleures destinations d’investissement au monde et nous sommes ravis d’accueillir un Sommet mondial sur l’investissement qui stimulera les investissements verts, les emplois et la croissance.

«Partout dans le monde, les investisseurs recherchent la durabilité, que ce soit dans la technologie, l’immobilier et la construction, la finance, l’automobile ou l’énergie.

«Les particuliers et les entreprises accroissent leur intérêt pour les industries du futur, et il n’y a pas de meilleur endroit pour investir que dans les industries propres et vertes déjà dynamiques du Royaume-Uni.»

Daniel Hodson, président du groupe de pression CityUnited et ancien chef de la Nationwide Buiding Society, a déclaré que la ville « doit être sur ses gardes ».

Il a déclaré: «Il est clair que la ville doit être sur ses gardes.

«La promotion et la nécessité d’une réforme réglementaire relativement rapide sont clairement soulignées – il est maintenant important de faire ces choses rapidement.

«Nous devons être à la pointe de l’innovation financière et l’investissement vert est un domaine prioritaire.»

Depuis le référendum sur le Brexit en 2016, la France a tenté de voler des capitaux et des investissements au Royaume-Uni.

Le ministre français des Finances, Bruno le Maire, a déclaré que le Brexit serait « fabuleux pour la France ».

L’année dernière, M. Macron a déclaré son intention de faire de Paris la «première place financière» d’Europe.

Paris a déjà une longueur d’avance sur d’autres villes européennes en ce sens qu’elle accueille plusieurs des plus grandes banques de l’UE, la bourse paneuropéenne Euronext et l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA).

Il possède le deuxième plus grand secteur de gestion d’actifs au monde et le plus grand marché obligataire européen.