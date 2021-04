La reine Elizabeth II sort de la bulle de Windsor pour sa première apparition en 2021 après le deuxième coup de Covid | Royal | Nouvelles

Sa Majesté a annoncé la nouvelle qu’elle avait pris les deux doses de son vaccin contre le coronavirus lorsqu’elle est apparue lors d’une célébration de l’armée de l’air à Runnymede, dans le Surrey. Bien que le palais de Buckingham n’ait pas officiellement confirmé que le monarque avait reçu sa deuxième dose de vaccin contre le coronavirus, un initié a déclaré qu ‘ »il est clair » qu’elle l’a eue.

En sortant du château de Windsor, où Sa Majesté s’est isolée tout au long du verrouillage, la reine est apparue lors des célébrations du centenaire de la Royal Australian Air Force.

Il s’agissait de la première apparition publique de la monarque depuis qu’elle a rendu hommage aux troupes tombées le dimanche du Souvenir en novembre dernier.

Après avoir été invité à survoler les flèches rouges, le monarque a déclaré à la foule: «C’est une journée plutôt agréable. Je suis ravi d’être ici.

Sa Majesté a également fait des blagues avec le haut-commissaire australien George Brandis QC, après avoir déclaré que les règles de voyage liées aux coronavirus avaient laissé de nombreux Australiens bloqués au Royaume-Uni.

Le monarque a répondu: « Il y a de pires endroits où rester coincé. »

La reine a apporté son soutien au déploiement du vaccin contre le coronavirus au Royaume-Uni en février, lors d’un appel vidéo pour lutter contre l’hésitation au jab.

Sa Majesté a parlé de son expérience en matière de vaccination et a déclaré: «Pour autant que je sache, il était tout à fait inoffensif. Cela a été très rapide et j’ai reçu beaucoup de lettres de gens qui ont été très surpris de la facilité avec laquelle il était possible de se faire vacciner. Et le coup – ça n’a pas du tout fait mal. «

Tournant son attention vers ceux qui ne prennent pas le vaccin, elle a déclaré: «Je pense que l’autre chose est que c’est évidemment difficile pour les gens s’ils n’ont jamais reçu de vaccin …

« Mais ils devraient penser aux autres plutôt qu’à eux-mêmes. »

Rachel Bowie et Roberta Fiorito, animatrices du podcast Royally Obsessed, ont déclaré que l’appel de ralliement au vaccin du monarque était une «claque au poignet».

Mme Bowie a déclaré: «Quelle énorme gifle au poignet par le monarque à tout le monde.

« Elle est comme ‘tu ne peux penser à personne d’autre que toi?' »

Mme Fiorito a ajouté: « Oui, normalement, elle n’obtient pas cela personnel et elle l’a dit si rapidement. »

Le prince William, Catherine, la duchesse de Cambridge et le prince Charles ont également exprimé leur soutien aux vaccins.

Le duc et la duchesse de Cambridge sont apparus à l’abbaye de Westminster la semaine dernière, où ils se sont mariés en 2011, pour féliciter les médecins, les infirmières et les bénévoles qui ont mis en place un centre de vaccination de fortune dans la cathédrale historique.

Le 23 mars, Charles a également souligné la résilience du Royaume-Uni dans le cadre de la Journée nationale de la réflexion.

Il a déclaré: «Nous avons tous été inspirés par l’ingéniosité dont nous avons été témoins, humiliés par le dévouement manifesté par tant de gens et émus, au-delà des mots, par les sacrifices que nous avons vus.

«Nous sortons de cette époque avec une confiance renouvelée les uns dans les autres et avec une foi renforcée dans notre société – richement diversifiée dans ses nombreuses communautés et cultures, mais unis dans son engagement pour le bien commun et le bien-être des autres, en particulier les plus vulnérable. »