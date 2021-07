La reine Elizabeth II tout sourire alors qu’un fan royal dit à Sa Majesté que le football « revient à la maison » | Royale | Nouvelles

in

La reine était tout sourire à son arrivée à Manchester ce matin, alors que les fans royaux filmaient le monarque à la gare Victoria de la ville. Sa Majesté était rayonnante en quittant la gare pour visiter le plateau de Coronation Street. Une vidéo publiée vers midi aujourd’hui montrait un fan royal disant à la reine “il rentre à la maison” en référence à la victoire de l’Angleterre en demi-finale de l’Euro 2020 contre le Danemark hier soir.

La personne qui filmait l’échange pouvait également être entendue dire à la reine : “Tu vas bien ? Tu rentres à la maison, Lizzy !”

Dans la vidéo, la reine répond avec un sourire radieux.

L’utilisateur de Twitter, Samo, a sous-titré la vidéo : “Dieu sauve notre reine. Elle rentre à la maison.”

Une autre vidéo de la rencontre disait: “Le plaisir, le privilège était le mien. J’ai adoré le sourire.”

JUST IN: L’acte de naissance de Lilibet Diana est une «omission majeure» à propos de Meghan et Harry

La visite de la reine à Manchester a vu Sa Majesté visiter les studios du drame d’ITV, y compris un arrêt sur le plateau de Coronation Street.

La tournée, qui comprenait le célèbre pub Rovers Return de Corrie, a marqué le jubilé de diamant du savon.

La monarque a célébré son 60e anniversaire sur le trône en 2012.

Plus tard, la reine a parcouru les célèbres rues pavées de Weatherfield, rencontrant les membres de la distribution et de l’équipe.

M. Roache a répondu: “Eh bien, madame, c’est vous qui avez continué.”

Il a dit à la reine qu’il l’avait vue pour la première fois lors de sa visite en Jamaïque en 1953, alors qu’il servait comme officier dans les Royal Welch Fusiliers.

Le monarque s’est rendu pour la dernière fois dans la ville fictive de Weatherfield en 1982, lorsqu’elle a été accompagnée lors de son voyage par son défunt mari, le duc d’Édimbourg.

La visite a également vu la reine rencontrer des groupes communautaires à la cathédrale de Manchester.

À la cathédrale, la reine a eu droit à un mélange de ses tubes préférés interprété par le Manchester Lesbian and Gay Chorus.