La reine Elizabeth II va reprendre ses fonctions royales avec une tentative de gagner le Parlement écossais | Royale | Nouvelles

La reine a “dansé la conga” avec le public en 1945, selon les hôtes

La reine se rendra à Édimbourg le 2 octobre pour participer à une cérémonie d’ouverture spéciale du Parlement écossais décentralisé. Le monarque ne sera pas seul lors de cet engagement clé, car son fils et héritier le prince Charles et Camilla, connus sous le nom de duc et duchesse de Rothesay en Écosse, seront également présents.

Au cours de cette cérémonie d’ouverture spéciale, l’accent sera mis sur la célébration des efforts des héros locaux pendant la pandémie de COVID-19.

Cependant, cela peut également représenter un acte d’offensive de charme royal en Écosse au milieu des appels à un deuxième référendum sur l’indépendance de la nation par rapport au reste du Royaume-Uni.

Cette annonce portera un coup dur au Premier ministre écossais Nicola Sturgeon, qui reste déterminé à obtenir un deuxième vote sur l’indépendance.

Alister Jack, le secrétaire écossais, a déclaré que le gouvernement britannique pourrait approuver un deuxième référendum sur la question de l’indépendance de la nation si le soutien à l’organisation d’un premier référendum restait supérieur à 60% pendant une période prolongée.

Cela survient après que le Premier ministre Boris Johnson a refusé de céder aux appels à un deuxième référendum pendant des mois.

Michael Gove, qui avait également exclu un deuxième référendum sur l’indépendance plus tôt cette année, a déclaré début août que le gouvernement britannique ne s’opposerait pas à un autre vote s’il représente la “volonté établie” des électeurs.

Il a déclaré au Sunday Mail : « Le principe selon lequel le peuple écossais, dans les bonnes circonstances, peut à nouveau poser cette question est là.

“Je ne pense tout simplement pas que ce soit juste, et le public ne pense pas que ce soit juste, de poser cette question pour le moment.

“S’il est vrai qu’il y a clairement une volonté établie en faveur d’un référendum, alors il y en aura une.”

Ces commentaires interviennent alors que le SNP est confronté à une baisse du soutien à l’indépendance écossaise pour laquelle il fait campagne.

Après que la faction Oui soit régulièrement sortie gagnante dans les sondages, le vent a commencé à tourner au début de 2021, au milieu du déploiement du vaccin COVID-19.

La famille royale a effectué plusieurs visites en Écosse au cours des derniers mois.

En décembre, le duc et la duchesse de Cambridge ont inclus l’Écosse dans leur tournée en train royal, au cours de laquelle ils ont rencontré des gens de tous horizons pour savoir comment la pandémie les avait affectés.

En Écosse, le couple a rencontré des travailleurs de première ligne et les a remerciés pour leur contribution pendant la pandémie en cours.

Le même jour, il a été annoncé qu’ils avaient été nommés co-mécènes de NHS Charities Together.

Le prince William est retourné seul en Écosse en mai pour exercer ses fonctions de Lord Haut-Commissaire à l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse.

Soulignant à quel point l’Écosse a toujours été “incroyablement importante” pour lui, le duc a rappelé qu’il avait rencontré sa femme à l’Université de St Andrew.

Il a également parlé de la nation comme d’une retraite bien-aimée pour ses grands-parents et son père – ainsi que de l’endroit où il a appris la mort de la princesse Diana.

William a ensuite été rejoint par Kate, et ensemble, ils ont visité plusieurs organisations et sont retournés dans leur alma mater.

La reine a également voyagé au nord de la frontière entre fin juin et début juillet pour mener à bien sa traditionnelle semaine royale – quelques jours riches en événements au cours desquels elle a traversé Sterling, Édimbourg et Glasgow pour rencontrer des propriétaires d’entreprise, des fans royaux et chefs de charité.

Pendant son séjour en Écosse, la reine a également eu une audience avec Mme Sturgeon.

La reine, qui passe actuellement ses vacances d’été dans son château bien-aimé de Balmoral, n’a jamais exprimé ouvertement son point de vue sur le référendum.

Cependant, un expert royal estime que la reine est “toute pour l’unité”.

Ingrid Seward avait précédemment déclaré à Newsweek: “Elle est tout à fait pour l’unité. Je pense que l’Écosse n’est pas quelque chose qu’elle voudrait du tout.”

En 2014, avant le premier vote sur l’indépendance de l’Écosse, elle a déclaré à un observateur royal en dehors de Crathie Kirk qu’elle espérait que “les gens réfléchiront très attentivement à l’avenir”.

Le palais de Buckingham a insisté à l’époque sur le fait que ce commentaire ne violait pas l’impartialité constitutionnelle de la reine.