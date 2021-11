La reine Elizabeth livre des nouvelles prometteuses sur la santé avant les vacances

La reine Elizabeth ne laisse pas ses problèmes de santé entraver les célébrations annuelles de Noël de la famille royale britannique. Après une brève hospitalisation en octobre et au milieu des ordres des médecins de se reposer, la reine aurait fourni une mise à jour pleine d’espoir sur sa santé, promettant que les festivités des vacances se poursuivraient normalement.

La nouvelle mise à jour est venue d’une source royale qui a déclaré au Mirror que malgré ses récents problèmes de santé, Sa Majesté, 95 ans, a récemment « dit à tout le monde qu’elle se sentait beaucoup mieux ces derniers temps et qu’elle avait très hâte de les accueillir pour Noël ». La source a noté que « comme beaucoup d’autres familles, ce sera la première fois que Sa Majesté pourra se réunir avec sa famille élargie après avoir été séparée si longtemps en raison de la pandémie de coronavirus », qui a mis un terme aux rassemblements traditionnels pendant la saison des vacances 2020 .

Selon la source, le monarque devrait se rendre à Sandringham, son domaine de Norfolk, le ou vers le vendredi 17 décembre. Cependant, le voyage de la reine à Norfolk sera probablement un peu différent. Bien qu’elle voyage généralement en train de Londres à Kings Lynn, ce qui n’est apparemment pas complètement exclu, il est plus probable que le monarque se rendra à Norfolk en hélicoptère depuis Windsor au cours d’un trajet d’environ 50 minutes. Une fois sur place, d’autres membres de la famille royale la rejoindront, parmi lesquels le prince Charles et Camilla, la duchesse de Cornouailles, ainsi que le prince William et Kate Middleton et leurs trois enfants – le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Parmi les autres membres de la famille qui auraient été invités figurent le prince Edward, la princesse Anne, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie, ainsi que leurs partenaires et enfants respectifs. Il n’est pas prévu que le prince Harry, Meghan Markle et leurs deux enfants, Archie et Lilbet, fassent le voyage à travers les mers pour assister aux festivités. Le prince Philip, décédé en avril, sera également absent.

Lorsque les invités arriveront, ils participeront probablement à une tradition familiale unique remontant au début des années 1900 pendant le règne du roi Édouard VII – pesées avant et après le dîner. L’expert royal Ingrid Seward Ingrid a révélé à Grazia en 2018 que Sa Majesté demande à chacun de ses invités de « se peser » à leur arrivée à l’aide d’une balance ancienne. Les invités sont ensuite pesés une deuxième fois après un festin de dinde lors d’un « dîner aux chandelles dans la salle à manger » le soir. Les pesées visent à s’assurer que les membres de la famille royale s’amusent et sont « bien nourris ».