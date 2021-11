La reine Elizabeth maintiendra toujours l’étrange tradition de Noël cette année

Malgré quelques changements assez importants qui ont eu lieu au cours de la dernière année, la tradition de Noël de la famille royale, longue de plusieurs décennies, se poursuivra. Alors que les membres de la famille royale britannique se réunissent à Sandringham, le domaine de la reine Norfolk, pour les vacances de cette année, ils devront monter sur une balance et être pesés par la reine Elizabeth elle-même – mais la pesée inconfortable est très amusante.

La pesée du dîner avant et après Noël remonte au début des années 1900, lorsqu’elle a été créée sous le règne du roi Édouard VII. Pour s’assurer que les membres de la famille royale s’amusent et sont « bien nourris », Sa Majesté demande à chacun de ses invités de « se peser » à leur arrivée à l’aide d’une balance ancienne, a révélé l’experte royale Ingrid Seward Ingrid à Grazia en 2018. Après avoir dégusté un festin de dinde lors d’un « dîner aux chandelles dans la salle à manger » le soir, les invités royaux sont ensuite pesés une deuxième fois pour s’assurer qu’ils sont « bien nourris ». Selon The Sun, la tradition se poursuivra cette année.

Les célébrations de Noël de cette année marqueront la première pour la famille royale sans leur patriarche, le prince Philip. Philip est décédé « pacifiquement » au château de Windsor en avril, quelques mois seulement après que le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont officiellement pris leur retraite en tant que membres de la famille royale, en tant qu’époux le plus ancien d’un souverain britannique. Il avait 99 ans. Il a été inhumé lors de funérailles royales à petite échelle tenues à la chapelle Saint-Georges une semaine plus tard, avec des membres de la famille royale entrant dans une période de deuil à l’époque. Ils ont depuis repris leurs fonctions normales.

Les célébrations auront également lieu au milieu des problèmes de santé entourant la reine. Sa Majesté a récemment passé la nuit à l’hôpital King Edward VII de Londres pour des « enquêtes préliminaires ». On a dit que la reine était de « bonne humeur » à l’époque et est rentrée chez elle le lendemain matin. Au milieu de son hospitalisation, elle a annulé deux engagements prévus – un voyage en Irlande du Nord et sa participation prévue à la conférence sur le climat COP26 à Glasgow, en Écosse. Après un peu de repos, la reine a depuis repris ses fonctions royales normales. Début novembre, elle a reçu de ses médecins l’autorisation de quitter le château de Windsor et de se rendre à Sandringham. Situé à environ 100 miles au nord de Londres, Sandringham est l’endroit où la famille royale se réunit pendant les vacances, la reine passant généralement la plupart de son temps à cet endroit pendant la saison. D’autres membres de la famille royale la rejoignent ensuite la veille de Noël avant de se rendre à l’église Sainte-Marie-Madeleine.