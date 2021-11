La reine Elizabeth manque un autre événement majeur à la suite d’une crise de santé

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Alors que la reine Elizabeth continue de guérir de sa récente crise de santé, le monarque a annulé une autre apparition majeure. La reine devait se présenter au Festival du souvenir avec d’autres membres de la famille royale, mais Royal Central (qui rend compte de tout ce qui se passe avec la famille royale) a partagé la nouvelle de son absence peu de temps avant le début du festival via Twitter .

« La reine ne sera pas présente car elle continue de se reposer, cependant, elle devrait assister au service au cénotaphe dimanche », indique le tweet. D’autres membres de la famille royale devraient y assister : prince de Galles, duchesse de Cornouailles, duc de Cambridge, duchesse de Cambridge, comte de Wessex, comtesse de Wessex, princesse Anne, Sir Tim Laurence, duc de Gloucester, duchesse de Gloucester, duc de Kent et la princesse Alexandra.

La famille royale arrivera sous peu au Royal Albert Hall pour le Festival du Souvenir. La reine ne sera pas présente car elle continue de se reposer, cependant, elle devrait assister au service au cénotaphe dimanche. – Royal Central (@RoyalCentral) 13 novembre 2021

Alors que les Royals se préparaient pour les vacances à venir, la plupart des membres de la famille ont changé leurs photos de profil sur les réseaux sociaux en photos de coquelicots pour des raisons sentimentales. Le jour du Souvenir rend hommage à ceux qui ont perdu la vie à la guerre. Ceux qui célèbrent les fêtes montrent leur soutien avec la fleur spéciale. « Le simple fait de porter un coquelicot n’est rendu possible que grâce aux collectionneurs bénévoles de Poppy Appeal qui partagent un objectif commun : reconnaître la contribution unique de la communauté des forces armées », a écrit le prince Charles, 72 ans, dans un récent post Instagram. « L’année dernière, pour la première fois de son histoire, le RBL a dû retirer ses collectionneurs de la rue, en raison de la pandémie. Cette année, nous accueillons chaleureusement le retour des collectionneurs Poppy Appeal dans nos communautés. Il a poursuivi : « Ma femme et moi sommes extrêmement fiers de lancer l’appel du coquelicot en cette année charnière et nous invitons la nation à se rassembler et, une fois de plus, à porter un coquelicot pour soutenir notre communauté des forces armées. Après tout, chaque coquelicot compte . »

La santé de Sa Majesté est un sujet de préoccupation depuis début octobre, car elle a été aperçue en train d’utiliser une canne pour son « confort ». Peu de temps après, elle a été admise à l’hôpital pour des « enquêtes préliminaires » avant d’être libérée plus tard dans la semaine. « Suite à un avis médical pour se reposer pendant quelques jours, la reine s’est rendue à l’hôpital mercredi après-midi pour quelques investigations préliminaires, retournant au château de Windsor à l’heure du déjeuner aujourd’hui, et reste de bonne humeur », a déclaré le palais de Buckingham dans un communiqué à l’époque. Sous les conseils des médecins, la reine s’est reposée et a dû temporairement prendre du recul par rapport à certaines de ses fonctions royales. Le prince Charles et le prince William se sont mobilisés pour prendre en charge certains processus en son absence.