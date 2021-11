La reine Elizabeth ne décroche le téléphone que pour ces deux personnes, selon un expert royal

La reine Elizabeth II ne décroche apparemment son téléphone que pour deux personnes.

Non seulement la reine a une liste limitée de personnes pour qui elle décrochera le téléphone, mais elle a également un téléphone doté d’un « cryptage anti-piratage », a révélé l’expert royal Jonathan Sacerdoti lors d’un récent épisode du podcast « Royally Us ». .

La reine Elizabeth II n’aurait pris son téléphone que pour la princesse Anne et son directeur de course, John Warren. (Alastair Grant – Piscine/.)

« Apparemment, la reine a deux personnes avec qui elle parle le plus sur ses téléphones, et elle a aussi apparemment un téléphone portable, qui serait [a] Samsung est doté d’un cryptage anti-piratage par le MI6 afin que personne ne puisse pirater son téléphone », a déclaré Sacerdoti.

« Mais les deux personnes avec qui elle téléphone le plus sont sa fille la princesse Anne et son directeur de course John Warren. C’est donc apparemment qui peut joindre la reine de n’importe où dans le monde s’il appelle, elle répond », a-t-il déclaré. .

LA REINE ELIZABETH II ASSISTE AU DOUBLE Baptême des arrière-petits-fils

La reine possède un téléphone Samsung équipé d’un cryptage anti-piratage, selon un expert royal. (Arthur Edwards/Photo de la piscine via AP)

Warren est le gendre de l’ami de la reine Elizabeth, le regretté comte de Carnarvon, selon Express.

Elizabeth est le monarque britannique qui a vécu le plus longtemps et qui a régné le plus longtemps. Elle doit célébrer son jubilé de platine – marquant ses 70 ans sur le trône – l’année prochaine.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Des inquiétudes concernant la santé du monarque ont été soulevées le mois dernier, lorsqu’elle a passé une nuit dans un hôpital de Londres après avoir été admise pour des tests médicaux. Fin octobre, les responsables du palais ont déclaré que les médecins avaient dit au monarque de se reposer pendant deux semaines et d’assumer uniquement des tâches légères.

La plupart de son temps au téléphone est passé à parler avec sa fille et Warren.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La reine a récemment repris ses fonctions publiques, tenant une audience en personne au château de Windsor avec le chef sortant des forces armées britanniques.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.