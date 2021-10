La reine Elizabeth ne fera plus d’apparitions en solo

26 octobre 2021 / Publié par : Allison

reine Elizabeth semble ressentir la totalité de ses 95 ans récemment, ce qui pose un problème lorsque toute votre vie tourne autour d’un travail dans lequel vous avez été jeté par droit de naissance et que vous ne pouvez techniquement jamais prendre votre retraite. Mais, un monarque actif de 95 ans peut ralentir un peu, ce qui est exactement ce que la reine semble faire. À la suggestion de ses médecins, elle a dû annuler un événement en Irlande du Nord et passer une nuit dans un lit d’hôpital pour s’assurer que tout allait bien, du point de vue de la santé. Maintenant, il est rapporté que la reine n’apparaîtra pas seule lors d’événements futurs et sera toujours accompagnée d’un autre royal senior, juste au cas où quelque chose tournerait mal.

Selon des sources qui ont parlé au Telegraph, la famille royale a commencé à travailler sur un modèle sans reine, ce qui signifie que toute future apparition publique sera effectuée par la reine, et un plus un, ou deux, ou l’enfer , jetez n’importe qui avec de l’ADN de Windsor là-dedans. Leur nouveau plan servira de filet de sécurité pour garantir qu’un événement ne sera pas annulé d’emblée si la reine se sent soudainement trop malade pour quitter le palais. via la page six :

En ayant au moins un autre royal senior déjà programmé, cela donne à la célèbre reine stoïque la possibilité d’annuler si nécessaire sans décevoir le public avec une non-présentation royale complète, a déclaré le journal. Buckingham Palace a refusé de commenter le rapport du Telegraph sur le nouveau plan visant à toujours avoir un autre royal lors des événements de la reine.

La reine était absente à l’église dimanche et la certitude des événements futurs est inconnue. Je suis sûr que les nouvelles ont des types de complot qui se demandent si la reine sera réellement à des événements futurs, ou si nous sommes sur le point de voir prince Charles et Duchesse Camille assister « La Reine », ou du moins une très vieille femme portant une perruque blanche et des lunettes de soleil géantes surdimensionnées, lors d’un événement dans lequel les seules demandes sur le cavalier d’apparence de Sa Majesté sont un faible éclairage et aucune question. Mais ce n’est pas la réalité de la situation, et la preuve est dans le Zoom. AP News rapporte que la reine Elizabeth a tenu des audiences virtuelles dans le confort du château de Windsor aujourd’hui, la première depuis que ses médecins lui ont dit, à 95 ans, qu’elle devait ralentir pour des raisons de santé.

La souveraine de 95 ans a accueilli l’ambassadrice de la République de Corée lors de sa première apparition assistée par la technologie depuis qu’elle a été conduite à l’hôpital King Edward VII de Londres le 20 octobre pour des « enquêtes préliminaires ». Elle est retournée à sa maison du château de Windsor à l’heure du déjeuner le lendemain.

Aujourd’hui, la reine a reçu deux ambassadeurs en audience par liaison vidéo depuis le château de Windsor. 🌎 Il y a plus de 170 ambassadeurs et hauts-commissaires basés à Londres à un moment donné et chacun aura une audience avec la reine peu de temps après avoir pris ses fonctions. pic.twitter.com/Pf9NiUFGca – La famille royale (@RoyalFamily) 26 octobre 2021

AP News rapporte que Liz devrait accueillir les dirigeants mondiaux au sommet des Nations Unies sur le climat à Glasgow, en Écosse, pendant deux semaines, à partir du 31 octobre. Avec un peu de chance, elle se reposera suffisamment d’ici là, sinon, elle pourrait faire beaucoup de réunions et de salutations dans le confort de cette vieille chaise poussiéreuse devant son écran d’ordinateur. Mais elle se présentera probablement au moins le premier jour, et vraiment, combien d’apparitions doit-elle faire au cours d’un événement de 13 jours ? Si vous l’avez vue une fois, vous l’avez assez vue. De plus, elle n’a pas besoin de montrer son visage. Rappelles toi? C’est la famille royale à la rescousse ! De plus, la reine ne veut pas être là quand Prince William devient un peu fougueux après quelques pintes et coince un expert en changement climatique sur la colonisation de l’espace. « Oh, pouvez-vous m’envoyer par e-mail une étude qui prouve que j’ai raison à propos des milliardaires dans l’espace ? Une ancienne star de la télévision a essayé de commencer une bagarre avec moi et je veux me corriger quand je répondrai enfin. Ouais, je me bats au hasard avec le capitaine Kirk et le gars d’Amazon… ne t’en fais pas.

