La reine Elizabeth obtient l’autorisation du médecin pour assister à un événement royal au milieu de problèmes de santé

La reine Elizabeth a quitté son hôpital et s’est rendue à Sandringham pour un week-end alors qu’elle prévoit de faire une apparition à la Conférence COP26 sur le changement climatique à Glasgow. Les médecins lui auraient donné l’autorisation de partir après lui avoir recommandé de se reposer pour des raisons de problèmes de santé alarmants. Le Telegraph rapporte que Sa Majesté a quitté le château de Windsor jeudi en hélicoptère.

Située à environ 100 miles au nord de Londres, la famille royale se rend généralement à Sandringham pendant la saison des vacances pour se divertir autour de Noël. Chaque année, la famille se réunit la veille de Noël avant de se rendre à l’église Sainte-Marie-Madeleine, située sur le domaine.

Le voyage intervient peu de temps après que la reine a été admise à l’hôpital pour des « enquêtes préliminaires ». Sur les conseils de ses médecins, elle a annulé quelques événements royaux à venir car on lui a dit de faire une pause dans ses fonctions royales. En son absence, le prince Charles et son fils le prince William ont remplacé certaines de ses apparitions. « Suite à un avis médical pour se reposer pendant quelques jours, la reine s’est rendue à l’hôpital mercredi après-midi pour quelques investigations préliminaires, retournant au château de Windsor à l’heure du déjeuner aujourd’hui, et reste de bonne humeur », a confirmé le palais de Buckingham dans un communiqué.

Les inquiétudes concernant la santé de Sa Majesté ont considérablement augmenté depuis qu’elle a été aperçue en train d’utiliser une canne lors de sa visite à l’abbaye de Westminster à Londres. Buckingham Palace est resté vague quant à la raison pour laquelle elle utilisait l’aide supplémentaire, disant seulement que c’était pour son « confort ».

La reine a choisi de ne pas prononcer une allocution en personne pour la conférence sur le changement climatique COP26, et à la place, elle a fait une apparition virtuelle où elle a prononcé un discours passionné en l’honneur de son défunt mari, le prince Philip, et de son profond engagement pour la sauvegarde de l’environnement. Lors de son premier engagement royal de retour en action, la reine a accueilli deux audiences virtuelles du château de Windsor via une liaison vidéo. Elle a souhaité la bienvenue aux nouveaux ambassadeurs en Grande-Bretagne de Corée du Sud et de Suisse. Au cours de l’événement, les deux ambassadeurs « ont chacun présenté leurs » lettres de créance » – une lettre officielle de leur chef d’État confirmant que Sa Majesté peut leur faire confiance pour parler au nom de leur pays ».