La reine Elizabeth organise le premier événement royal depuis son hospitalisation

La reine Elizabeth a organisé mardi des audiences virtuelles depuis le château de Windsor, marquant ses premiers engagements royaux depuis sa brève hospitalisation la semaine dernière. Le monarque de 95 ans, le monarque le plus ancien et le plus ancien au monde, « a dirigé deux audiences virtuelles via une liaison vidéo depuis le château de Windsor », a confirmé le palais de Buckingham, selon CNN, la reine accueillant les nouveaux ambassadeurs en Grande-Bretagne de Corée du Sud et La Suisse.

La reine a effectué les audiences virtuelles depuis le château de Windsor, où elle a séjourné au milieu de la pandémie de coronavirus en cours. Les photos montraient le monarque vêtu d’une robe jaune et souriant alors qu’elle était assise devant un ordinateur pendant les fiançailles. Le message du compte Instagram officiel de la famille royale a également indiqué que pendant les fiançailles, les ambassadeurs « ont chacun présenté leurs » lettres de créance « – une lettre officielle de leur chef d’État confirmant que Sa Majesté peut leur faire confiance pour parler au nom de leur pays ».

Les engagements royaux interviennent dans un contexte d’inquiétude croissante concernant la santé de Sa Majesté et ont suivi la confirmation du palais le jeudi 21 octobre que la reine avait été hospitalisée pendant la nuit à l’hôpital privé King Edward VII de Londres pour des « enquêtes préliminaires ». Le communiqué ajoute que la reine est rentrée chez elle au château de Windsor jeudi matin et qu’elle était « de bonne humeur ».

L’hospitalisation de la royale est survenue après qu’elle a dû annuler « à contrecœur » un voyage en Irlande du Nord quelques jours auparavant. Le monarque devait entreprendre une visite de deux jours en Irlande du Nord, où elle et le Premier ministre britannique Boris Johnson assisteraient mercredi à un service religieux dans la ville d’Armagh, bien que le voyage ait été annulé après que la reine « a accepté un examen médical conseil de se reposer pour les prochains jours. » Avant cela, le royal avait été aperçu publiquement en train d’utiliser une canne pour la première fois depuis 2003.

Au milieu de ses problèmes de santé, des sources ont déclaré au Telegraph que Sa Majesté ne ferait plus d’événements officiels en solo et qu’au lieu de cela, au moins un autre royal senior serait programmé conjointement au cas où elle devrait annuler en raison de problèmes de santé futurs. Le Palais n’a pas confirmé le nouveau modèle de travail. Le monarque – qui est la reine de 15 autres royaumes, dont l’Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande – est devenu reine en 1952 à l’âge de 25 ans. Elle devrait célébrer le jubilé de platine en 2022, marquant ses 70 ans sur le trône.