La reine Elizabeth parle du prince Philip pour la première fois depuis sa mort

La reine Elizabeth a publiquement évoqué la mort du prince Philip pour la première fois. Le mari de la reine est décédé en avril de cette année à l’âge de 99 ans. La cause du décès est répertoriée comme “vieillesse”.

Sa Majesté a prononcé un discours lors de la cérémonie d’ouverture de la sixième session du Parlement écossais, partageant avec la foule l’amour qu’elle et le prince Philip avaient pour le pays. Le prince Charles et son épouse Camila, la duchesse de Rothesay en Écosse, étaient également présents, rapporte People.

“J’ai déjà parlé de mon affection profonde et durable pour ce merveilleux pays et des nombreux souvenirs heureux que le prince Philip et moi avons toujours gardés de notre séjour ici”, a déclaré la reine dans son discours. “On dit souvent que ce sont les gens qui font une place, et il y a peu d’endroits où cela est plus vrai qu’en Écosse, comme nous l’avons vu ces derniers temps.”

La reine portait un manteau en laine vert forêt Stewart Parvin et une robe à fleurs dorées. Elle a accessoirisé la tenue avec un chapeau assorti de Rachel Trevor Morgan et une broche Mary Diamond Thistle.

Récemment, la reine Elizabeth s’est rendue seule au château de Balmoral en Écosse pour la première fois. Elle et le prince Philip fréquentaient généralement le château et y restaient d’août à l’automne. Leurs dernières vacances à la maison royale remontent à août 2020.

Ce n’est pas la seule fois que la reine a fait une déclaration sur le décès de son mari. Elle a honoré silencieusement le prince Philip en mai lors de sa visite au porte-avions HMS Queen Elizabeth à Portsmouth avant sa tournée mondiale en portant une broche qu’il lui a offerte il y a plus de 50 ans.

La famille a remercié tout le monde pour leurs vœux après la mort du prince Philip. “Alors qu’en tant que famille, nous vivons une période de grande tristesse, cela a été un réconfort pour nous tous de voir et d’entendre les hommages rendus à mon mari, de la part de ceux du Royaume-Uni, du Commonwealth et du monde entier”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. “Ma famille et moi tenons à vous remercier tous pour le soutien et la gentillesse qui nous ont été témoignés ces derniers jours. Nous avons été profondément touchés et nous continuons de nous rappeler que Philip a eu un impact si extraordinaire sur d’innombrables personnes tout au long de sa vie.”