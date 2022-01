La reine Elizabeth pleure la mort d’un autre cher ami

La reine Elizabeth II a perdu un autre ami proche. Diana Maxwell, Lady Farnham, qui a été la reine de la chambre à coucher pendant plus de trois décennies, est décédée quatre jours après Noël. Elle avait 90 ans. Lady Farnham est la deuxième amie proche de la reine à mourir ces dernières semaines, après Ann Fortune FitzRoy, la duchesse de Grafton et la maîtresse des robes de la reine, décédée le 3 décembre à l’âge de 101 ans.

Lady Farnham est devenue la reine de la chambre à coucher en 1987 et a servi la famille royale pendant 44 ans. La dame d’honneur de la reine était mariée à Barry Maxwell, le 12e baron Farnham, et à un pair irlandais, décédé en 2001. L’apparition la plus médiatisée de Lady Farnham a eu lieu en 2012 lorsqu’elle a assisté au service du jubilé de diamant de la reine en 2012 après le prince Philip a été hospitalisé pour une maladie. En 2011, Lady Farnham a rejoint la reine Elizabeth lors de sa tournée réussie en Irlande en raison de ses liens avec le pays.

« C’est très triste pour la reine. Tout le monde aimait Lady Farnham, elle était toujours de bonne humeur. C’était aussi une femme très glamour et attirante », a déclaré une source royale au Telegraph. « Ce n’a pas été une bonne année pour la reine – elle a perdu son mari, puis la duchesse de Grafton et maintenant Lady Farnham. C’étaient de chers amis qui ont soutenu la reine dans ses fonctions officielles. Malheureusement, une triste conséquence de vivre une longue vie est que tu dois dire au revoir à beaucoup de gens qui comptent pour toi. »

Lady Farnham est décédée « paisiblement chez elle » le 29 décembre, selon un avis de décès publié dans l’Irish Times. « Une épouse, une mère et une grand-mère bien aimées. L’inhumation des cendres à la cathédrale de Kilmore, dans le comté de Cavan à une date ultérieure », indique l’avis.

Lady Farnham et son mari ont adopté deux filles, Harriet, 57 ans, et Sophia, 54 ans. Elle laisse également dans le deuil quatre petits-enfants, Araminta, 28 ans, Henry, 26 ans, Elsa, 15 ans et Celia, 13 ans. En 2010, elle a été nommée Dame Commandeur de l’Ordre royal de Victoria, l’un des plus hauts titres personnels que la reine puisse présenter. Depuis sa mort, la reine continuera d’être assistée par Lady Susan Hussey, 82 ans, et Dame Mary Morrison, 85 ans.

Le mari de la reine Elizabeth, le prince Philip, est décédé en avril à l’âge de 99 ans. Dans son message de Noël annuel, la reine a rendu hommage au duc d’Édimbourg, notant qu’elle passait les vacances « avec un rire familier manquant ». Elle s’est également assise à côté d’une photo de 2007 célébrant les noces de diamant du couple. La reine portait également la même broche qu’elle portait lors de leur lune de miel en 1947.