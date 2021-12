La reine Elizabeth pleure la mort d’un cher ami

La reine Elizabeth est en deuil en tant qu’amie de longue date et confidente, Ann Fortune FitzRoy, la duchesse douairière de Grafton, est décédée à l’âge de 101 ans. FitzRoy a été la maîtresse des robes du monarque, par Royal Central. Aucune date ou cause exacte du décès n’a été rapportée dans les médias.

FitzRoy a rejoint la Maison royale en 1953, l’année après qu’Elizabeth a accédé au trône. Son rôle de maîtresse des robes signifie qu’elle était la dame la plus âgée de la maison royale. Elle a été nommée maîtresse des robes d’Elizabeth en 1967 et a occupé ce poste jusqu’à sa mort. Le rôle consistait à organiser les dames d’honneur de la reine, à organiser les vêtements et les bijoux du monarque et à assister à divers événements à ses côtés. Le poste était auparavant appelé la première dame de la chambre à coucher. Royal Central a noté que, dans les temps modernes, le poste est généralement occupé par une duchesse. Avant FitzRoy, le poste était occupé par Mary Cavendish, la duchesse de Devonshire.

FitzRoy, née Ann Fortune Smith, a épousé Hugh Denis Charles FitzRoy en 1946. À l’époque, Hugh était connu sous le nom de comte d’Euston. Il a finalement réussi en tant que 11e duc de Grafton en 1970 et sa femme est alors devenue connue sous le nom de duchesse de Grafton. FitzRoy a accueilli cinq enfants avec son mari – James FitzRoy, comte d’Euston, Lady Henrietta FitzRoy, Lady Virginia FitzRoy, Lord Charles FitzRoy et Lady Rose FitzRoy. À la mort du duc de Grafton en 2011, il a été remplacé par Henry FitzRoy, son petit-fils et le fils de son aîné, James, décédé en 2009.

Comme les observateurs royaux le savent, ce n’est pas la seule perte majeure qu’Elizabeth a subie cette année. En avril, son mari, le prince Philip, est décédé à l’âge de 99 ans. Il était l’époux britannique le plus ancien de l’histoire au moment de son décès. Des mois après sa mort, la reine a parlé de son mari lors d’un discours lors de la cérémonie d’ouverture de la sixième session du Parlement écossais en octobre. Elle a partagé combien elle et Philip aimaient l’Écosse, disant à la foule : » J’ai déjà parlé de mon affection profonde et durable pour ce pays merveilleux, et des nombreux souvenirs heureux que le prince Philip et moi avons toujours gardés de notre séjour ici. C’est souvent dit que ce sont les gens qui font un endroit, et il y a peu d’endroits où cela est plus vrai qu’en Écosse, comme nous l’avons vu ces derniers temps. »