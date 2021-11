La reine Elizabeth prend parfois un député en otage selon la tradition depuis le 17e siècle | Royale | Nouvelles

En 2019, le député conservateur Stuart Andrew a été retenu en otage au palais de Buckingham selon l’ancienne tradition. Chaque fois que la reine doit entrer au Parlement, elle doit s’assurer qu’un député est invité dans son palais pendant son absence.

M. Andrew aurait été interdit de partir jusqu’à ce que le monarque soit rentré chez lui.

La tradition a commencé au 17ème siècle pour garantir le retour en toute sécurité de la famille royale.

« La tradition désormais cérémonielle remonte au XVIIe siècle et au règne du roi Charles Ier, dont les relations conflictuelles avec le Parlement ont finalement conduit à sa décapitation », a déclaré à Insider Joe Little, rédacteur en chef du magazine Majesty.

« Le député » otage « , généralement le vice-chambellan de la maison royale, doit être au palais de Buckingham depuis le départ de la reine jusqu’à son retour, après quoi il est » libéré « », a-t-il ajouté.

« Quand j’étais là-bas, j’ai été accueilli par Lord Chamberlain », a déclaré le député travailliste Jim Fitzpatrick à BBC News après sa prise en otage en 2014.

« Il a clairement indiqué que je pouvais faire ce que je voulais à Buckingham Palace.

« Je pouvais me promener, je pouvais prendre un gin tonic, une tasse de café … ou je pouvais le rejoindre, et son option préférée était de regarder l’ouverture d’État sur la BBC, ce que j’ai fait avec lui, et attendre jusqu’au retour de Sa Majesté. »

« En fait, ils ne m’enferment pas, mais ils ont clairement indiqué que je n’allais nulle part », a-t-il ajouté.

Par exemple, Kate Middleton et le prince William devront se peser dans le cadre de la tradition historique et étrange, rapporte Ingrid Sezard pour Grazia.

L’échange de cadeaux de Noël pour la famille royale est suivi de « quelques martinis mortels et d’un dîner en cravate noire ».

Le jour de Noël commencera par un service religieux à 11 heures, suivi d’un déjeuner avec de la dinde et tous les accompagnements.