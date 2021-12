La reine Elizabeth prend une décision sur les plans de Noël de la famille royale au milieu de la flambée de COVID et des problèmes de santé

La reine Elizabeth II passera sa première saison de Noël sans le prince Philip au château de Windsor. La monarque de 95 ans ne se rendra pas dans son domaine de Sandringham à Norfolk, en Angleterre, où la famille royale passe habituellement Noël et le réveillon du Nouvel An. La décision intervient alors que le nombre de cas de COVID-19 continue de monter en flèche au Royaume-Uni à mesure que la variante omicron se propage. La reine Elizabeth a également annulé de récentes apparitions publiques en raison de ses propres problèmes de santé.

La reine se rend généralement à Norfolk fin décembre et y reste jusqu’au 7 février, date à laquelle elle est devenue reine après la mort du roi George VI en 1952. Cependant, une source royale a déclaré à PEOPLE lundi que la reine resterait plutôt au château de Windsor. Il s’agit d’une décision personnelle prise après « un examen attentif » et reflète une « approche de précaution », a déclaré une source royale au magazine. Des membres de la famille royale se rendront à Windsor pour lui rendre visite pendant les vacances. Cependant, la famille royale ne se rendra pas à l’église le matin de Noël.

La décision de rester à Windsor est intervenue quelques jours après que la reine Elizabeth eut annulé le déjeuner royal avant Noël. La famille se réunit généralement pour déjeuner au château de Windsor pour voir la reine avant son départ pour Sandringham. Avant qu’elle ne décide de ne pas aller du tout à Norfolk, la famille royale a commencé à faire des plans pour s’assurer que la reine Elizabeth ne passerait pas les vacances seule.

La reine Elizabeth a également passé Noël et le jour de l’An au château de Windsor l’année dernière pendant la pandémie. C’était sa dernière saison de vacances avec le duc d’Édimbourg. Philip est décédé en avril à l’âge de 99 ans, plus de 73 ans après son mariage avec la reine Elizabeth. La famille royale surveille également de près la santé de la reine Elizabeth. En octobre, elle a été hospitalisée pour des tests et ses médecins lui ont demandé de se reposer quelques jours. En novembre, elle a raté un service du jour du Souvenir après s’être fait une entorse au dos.

Lundi, le Royaume-Uni a de nouveau établi un nouveau record quotidien de cas avec 91 743 nouveaux cas signalés. Le Premier ministre Boris Johnson n’a pas annoncé de nouvelles restrictions à l’échelle nationale, mais il a déclaré que son gouvernement doit « se réserver la possibilité » que de nouvelles règles soient imposées alors que la variante omicron se propage avant Noël. « Nous examinons toutes sortes de choses pour garder Omicron sous contrôle et nous n’exclurons rien », a déclaré Johnson après une réunion du cabinet, rapporte la BBC. « Mais pour le moment, je pense que nous voulons que les gens se concentrent sur la prudence – donc la ventilation, les masques aux endroits appropriés, toutes les choses habituelles pour se laver les mains, mais rappelez-vous à quel point Omicron est vraiment contagieux. »