La reine Elizabeth rend un hommage émouvant au prince Philip dans le discours de Noël

La reine Elizabeth a rendu un hommage subtil mais touchant à son défunt mari, le prince Philip, lors de son premier Noël sans lui. Dans le discours du jour de Noël de la reine, la femme de 95 ans portait la broche en chrysanthème saphir qu’elle portait pour une cellule photoélectrique sur elle et la lune de miel de Philip en 1947. Elle a épinglé la broche à sa robe rouge vif.

La diffusion du 69e jour de Noël de la reine marquera la première saison des fêtes sans son mari de 73 ans, décédé en avril à l’âge de 99 ans. Elle a porté la broche à d’autres occasions spéciales tout au long de leur mariage, y compris les noces de diamant du couple en 2007 , où elle l’a porté épinglé à une robe bleu pâle lors de leur visite aux Broadlands, et à nouveau pour leur 70e anniversaire de mariage en 2017.

(Photo : Victoria Jones – PA Images / Contributeur / .)

La reine a également affiché une photo d’elle et du défunt prince sur son bureau dans le discours, qui a eu lieu dans le White Drawing Room du château de Windsor, où elle célèbre les vacances. Traditionnellement, elle partage plusieurs photos de famille sur son bureau lors du discours annuel, mais cette année, la photo du couple était seule.

Dans son discours, elle a partagé la douleur qu’elle a ressentie après le décès de Philip. Dire qu’elle a compris la difficulté de passer la saison des vacances « avec un rire familier manquant », elle a encouragé les gens partout à célébrer avec leurs amis et leur famille, malgré le chagrin causé par une pandémie qui s’étend maintenant dans sa deuxième année. « Bien que ce soit une période de grand bonheur et de bonne humeur pour beaucoup, Noël peut être difficile pour ceux qui ont perdu des êtres chers », a déclaré la reine dans le message préenregistré. « Cette année, surtout, je comprends pourquoi. »

Quant à ses projets de vacances, malgré les inquiétudes selon lesquelles elle resterait isolée après avoir annulé le déjeuner familial avant Noël en tant que décision « de précaution » au milieu de la variante omicron COVID-19, le prince Charles et Camila la rejoindraient pour Noël, selon Entertainment Ce soir. Le point de vente rapporte également que le prince Edward et Sophie, leurs enfants, Lady Louise et le vicomte James, et la famille du prince Andrew ont également l’intention de voir la reine pour les vacances de Noël.

Quant au prince William et Kate Middleton, ils doivent rester avec George, Charlotte et Louis à Anmer Hall sur le domaine de Sandringham. Ils ont passé les années précédentes avec les parents de Kate à Bucklebury Berkshire, près du château de Windsor. Bien qu’aucune annonce finale n’ait été faite sur leurs plans, ET rapporte qu’une source a déclaré que « les détails sont toujours en cours d’élaboration sur la façon dont le déménagement au château de Windsor ajustera les plans de Noël ».