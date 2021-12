La reine Elizabeth rendra un hommage émouvant à feu son mari, le prince Philip, dans son discours de Noël annuel

Le message de Noël annuel de la reine Elizabeth II serait « très personnel » avant sa diffusion au Royaume-Uni. Il a été enregistré la semaine dernière et sera livré avec une photo de la reine avec le prince Philip sur le bureau devant le monarque. . Il s’agit du premier Noël de la famille royale depuis le décès du duc d’Édimbourg en avril à l’âge de 99 ans. Le discours intervient également au milieu des inquiétudes concernant la santé de la reine, car elle a été brièvement hospitalisée en octobre et a raté un service du jour du Souvenir en novembre.

La photo de 2007 a été prise lors de l’anniversaire de mariage du couple en diamant et montre la reine portant une broche en saphir. La reine portait également la broche, qui présente un motif de chrysanthème, lors de leur lune de miel en 1947, rapporte la BBC. Ce discours sera également le dernier de la reine Elizabeth avant de célébrer les 70 ans de son accession au trône en 2022. La reine Elizabeth, 95 ans, a été couronnée en février 1952 et est le monarque britannique au règne le plus long de l’histoire.

(Photo : Victoria Jones – Piscine/.)

Le discours de la reine Elizabeth devrait inclure un hommage émouvant à son prince « bien-aimé » Philip. Le contenu du discours devrait être plus personnel que ses précédents messages de Noël. Il a été enregistré avant que le palais de Buckingham n’annonce que la reine resterait au château de Windsor pour le jour de Noël. Elle ne se rendra pas dans son domaine de Sandringham pendant la pandémie de coronavirus pour la deuxième année consécutive.

Des membres de la famille royale se rendront à Windsor pour passer la journée avec la reine, dont son fils le prince Charles et son épouse, Camilla, la duchesse de Cornouailles, a indiqué le palais. La princesse Anne ne devrait pas visiter depuis que son mari, le vice-amiral Sir Timothy Laurence, a été testé positif pour COVID plus tôt cette semaine. Le Royaume-Uni a connu une augmentation des nouveaux cas de COVID lors d’une vague de variantes omicron, avec 119 789 nouveaux tests positifs signalés jeudi.

Le palais de Buckingham a également annoncé des plans pour un service d’action de grâce à l’abbaye de Westminster pour le prince Philip au printemps. La liste des invités devrait inclure la famille, les amis, les responsables politiques et les représentants des organisations avec lesquelles Philip a travaillé, rapporte la BBC. Les sources du Daily Mail « s’attendaient pleinement » à ce que le prince Harry et Meghan Markle, qui vivent en Californie avec leurs deux enfants, soient invités.

Le prince Harry et Markle ont également publié leur carte de vœux jeudi. La photo, prise par Alexi Lubomirski, comprend également leur fils Archie, 2 ans, et leur fille Lilibet, née en juin. C’est la première image de Lilibet que le couple montre au public. « Cette journée avec le duc et la duchesse de Sussex a été une expérience si joyeuse, et une que je me sens extrêmement privilégiée d’avoir été invitée à capturer », a écrit Lubomirski lorsqu’il a partagé la photo sur Instagram.