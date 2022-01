La reine Elizabeth répond au tout-petit qui s’est déguisé en elle pour Halloween

La reine Elizabeth a répondu à un adorable bambin qui s’est déguisé en elle pour Halloween, et les médias sociaux l’acclament. PEOPLE rapporte que la dame d’honneur de la reine, l’hon. Mary Morrison, a envoyé une lettre à Jalayne Sutherland, une fillette de 1 an de l’Ohio, et à sa famille. Dans la lettre, Morrison a écrit: « La reine souhaite que je vous écrive et vous remercie pour votre lettre et pour la photo que vous avez soigneusement jointe. »

La lettre a poursuivi: « Sa Majesté a pensé que c’était gentil de votre part de lui écrire, et la reine a été ravie de voir la photo de votre fille, Jalayne, dans sa splendide tenue. » Morrison a ajouté: « Sa Majesté espère que vous passez tous un très joyeux Noël, et je joins quelques informations sur les Royal Pets, que Jalayne aimerait peut-être avoir. » Sur les photos du tout-petit d’Halloween, Jalayne pose dans son costume de reine Elizabeth II, avec une robe bleue, un chapeau assorti, une perruque de cheveux blancs bouclés et deux chiens corgi.

Sur Instagram, les utilisateurs ont commenté le post de l’émission Today sur la réponse de la reine au costume de Jalayne, avec une personne écrivant: « Elle a l’air si mignonne et ressemble tellement à la reine. Je suis content qu’ils aient reçu une lettre d’elle bien elle dame d’honneur de la reine. » Quelqu’un d’autre a ajouté: « Oh, comme c’est adorable. Vous devriez tous être invités au Palais, ils ont besoin d’un peu de bonheur en ce moment !! » Un troisième utilisateur a commenté : « Regardez le visage du bambin de près et avec attention. Elle me rappelle Charlotte, la fille du prince William, qui est la mini-moi d’Elizabeth de sa grand-mère. » Un dernier fan a proposé : « C’est tellement mignon ! Et très cool de la part de la reine d’envoyer une lettre !

Dans une autre déclaration publique récente, la reine Elizabeth a rendu hommage à son défunt mari, le prince Philip, décédé plus tôt cette année à l’âge de 99 ans. « Bien que ce soit une période de grand bonheur et de bonne humeur pour beaucoup, Noël peut être difficile pour ceux qui ont perdu des êtres chers. Cette année, surtout, je comprends pourquoi.

Elle a poursuivi: « Mais pour moi, au cours des mois qui ont suivi la mort de mon bien-aimé Philip, j’ai tiré un grand réconfort de la chaleur et de l’affection des nombreux hommages à sa vie et à son travail – de partout au pays, dans le Commonwealth et dans le monde. Son sens du service, sa curiosité intellectuelle et sa capacité à s’amuser dans n’importe quelle situation étaient tous irrépressibles. Cet scintillement espiègle et interrogateur était aussi brillant à la fin que lorsque j’ai posé les yeux sur lui pour la première fois. »