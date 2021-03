La reine Elizabeth reste populaire aux États-Unis et au cœur des relations spéciales | Royal | Nouvelles

À la suite de l’interview dévastatrice de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey, beaucoup craignaient que l’opinion publique américaine ne se retourne contre la monarchie britannique, ce qui pourrait saper le soutien à la relation spéciale. Cependant, le dernier sondage de YouGov a indiqué qu’une grande majorité d’Américains ont toujours une vision très positive de la reine. Le monarque britannique a enregistré une cote de favorabilité de 68%.

Nile Gardiner, directeur du Margaret Thatcher Center for Freedom à la Heritage Foundation, a déclaré au Times: «Je ne pense pas que la monarchie soit maintenant profondément impopulaire en Amérique.

William et Harry affichaient des scores de 66 et 62% respectivement, mais le prince Charles n’en a réussi que 34%.

Elle a aidé à rétablir les relations en 1957 après la débâcle de Suez et a récemment lancé une offensive de charme contre Donald Trump, alors que le gouvernement britannique cherchait à se faire la faveur du 45e président américain.

«Une distinction doit être faite entre les élites libérales qui ont clairement un mépris pour la monarchie pour des raisons idéologiques et la grande majorité des Américains ordinaires qui aiment la reine.»

L’ancien secrétaire d’État John Kerry a déclaré mardi à BBC Newsnight que les liens qui unissaient la Grande-Bretagne et l’Amérique étaient « incassables ».

Il a déclaré: « Je crois que nous avons une force dans notre relation, c’est beaucoup, beaucoup plus grande qu’une interview, ou un moment dans une famille et je pense qu’il est important de mettre cette famille et la relation que nous entretenons entre nos pays perspective appropriée.

« Nous sommes fortement, fortement liés avec des liens incassables. »