La reine Elizabeth revit un cauchemar, une arbalète pourrait être sa fin

La reine Elizabeth II en danger ? Un jeune homme a cherché à l’attaquer à Castillo | PA

La reine Elizabeth II revit une fois de plus la forte impression qu’elle croirait sûrement qu’elle ne reverrait plus jamais, malgré la sécurité du Château de Windsor, un homme a pu entrer et en finir avec elle en un clin d’œil.

L’actuel monarque britannique, la reine Elizabeth II, serait sur le point d’être à la merci d’un homme dérangé qui s’est infiltré dans ce qui est aujourd’hui la résidence officielle de la mère de « Prince Charles de Galles« , Château de Windsor.

La la reine isabel II, était dans l’une de ses demeures depuis plusieurs années, le château de Windsor, situé à la périphérie de Londres et où le « souverain« resté pendant cette période de Noël.

La reine Elizabeth II en danger ? L’homme a cherché à l’attaquer à Castillo. Photo : AP

Les rapports sur le détenu font référence à un jeune homme de 19 ans, qui dans les caméras de sécurité est vu vêtu d’un pull noir et d’une cagoule, derrière un masque blanc, le même suspect prononce soi-disant ses plans macabres avec le « grand-mère de William et Harry« .

Je suis désolé pour ce que j’ai fait et ce que je vais faire. Je vais tenter d’anéantir la reine Elizabeth, selon le jeune homme dans une vidéo qu’il a partagée sur son compte Snapchat, qui a été divulguée par The Sun.

L’individu portait une arbalète avec laquelle il aurait apparemment anéanti Elizabeth II du Royaume-Uni, et aurait affirmé qu' »il cherchait à se venger d’un mas@cre commis en 1919, par les troupes britanniques contre des manifestants en Inde », cela révélerait la vidéo présumée qui a circulé et sur laquelle la police enquête toujours.

Le sujet arrêté samedi dernier est originaire de Southhampton, dans le sud de l’Angleterre, heureusement il a été arrêté vers 08h30, après que les alarmes aient été activées, a-t-on révélé.

Comme nous l’avons mentionné, ce n’est pas la première fois que la mère de la princesse Ana, Andrés et Eduardo, aurait été surprise dans sa chambre par un inconnu, en 1982, Michael Fragan, a tenté de contourner la sécurité du château et a réussi à atteindre la chambre de Sa Majesté, alors qu’elle dormait encore.

Un moment qui inspirerait justement l’une des scènes de la série »La Couronne« , l’une des séries les plus populaires de Netflix décrivant le drame royal de la famille britannique.

Dans l’épisode, « l’ex-belle-mère de la princesse Diana de Galles » est interprétée par Olivia Colman, qui, selon ce qu’ils ont dit, dépeignait parfaitement l’attitude sereine de la reine de 95 ans, née le 21 avril 1926, qui tenterait de cacher ses nerfs et sa peur de ce moment.

Elizabeth Alexandra Marie, qui fête presque ses 70 ans de règne, en juin 2022, selon la date qui a été prévue pour réaliser cette commémoration.