La reine Elizabeth se souvient du prince Philip dans le discours de Noël, aucune mention de Meghan Markle, du prince Harry, d’Andrew

La reine Elizabeth a partagé la douleur qu’elle a ressentie après la mort de son mari, le prince Philip, alors qu’elle encourageait les gens du monde entier à célébrer Noël avec leurs amis et leur famille, malgré le chagrin causé par la pandémie en cours.

Dire qu’elle comprenait la difficulté de passer la saison des vacances « avec un rire familier manquant », la monarque a prononcé son discours à côté d’une photo encadrée de son bras dessus bras dessous avec le prince Philip, décédé en avril à l’âge de 99 ans. Sur son épaule droite était la même broche en chrysanthème saphir qu’elle portait sur la photo – une épinglette scintillante qu’elle portait également en tant que jeune mariée.

« Bien que ce soit une période de grand bonheur et de bonne humeur pour beaucoup, Noël peut être difficile pour ceux qui ont perdu des êtres chers », a déclaré la reine dans le message préenregistré diffusé alors que de nombreuses familles britanniques profitaient de leur traditionnel dîner de Noël. « Cette année. , surtout, je comprends pourquoi. »

QUI ASSISTE À NOL AVEC LA REINE ELIZABETH ?

Cette saison des fêtes est la première depuis que la monarque a dit au revoir à son mari de plus de 70 ans lors d’un service dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Les restrictions sur les coronavirus en place à l’époque signifiaient que la reine était assise seule – un rappel poignant de la façon dont elle passerait sa vie à l’avenir.

Malgré sa propre perte, la reine a déclaré que sa famille était une « source de grand bonheur ». Alors qu’elle a noté qu’elle avait accueilli quatre arrière-petits-enfants cette année, elle n’a fait aucune mention du petit-fils le prince Harry et de son épouse Meghan Markle qui ont quitté leurs fonctions royales en 2020. Le monarque britannique n’a également fait aucune mention de son fils le prince Andrew qui fait face à un procès civil de Virginia Roberts Giuffre qui l’a accusé de l’avoir agressée sexuellement alors qu’elle avait 17 ans au domicile de Jeffrey Epstein à New York, ainsi qu’à Londres et dans les îles Vierges américaines.

« Bien que COVID signifie à nouveau que nous ne pouvons pas célébrer tout à fait comme nous l’aurions souhaité, nous pouvons toujours profiter des nombreuses traditions heureuses, que ce soit le chant des chants de Noël – tant que l’air est bien connu – décorer l’arbre, donner et recevoir des cadeaux ou regarder un film préféré dont nous connaissons déjà la fin », a-t-elle déclaré. « Il n’est pas surprenant que les familles chérissent si souvent leurs routines de Noël. »

Photo inédite du 08/12/21 Le prince William, duc de Cambridge et Catherine, duchesse de Cambridge participent à »Royal Carols – Together At Christmas », un concert de chants de Noël organisé par la duchesse à l’abbaye de Westminster à Londres. (Yui Mok – Piscine WPA/.)

Alors que la variante hautement transmissible du coronavirus omicron se propage rapidement à travers le Royaume-Uni, la reine de 95 ans a décidé de ne pas passer Noël à Sandringham, le domaine royal de l’est de l’Angleterre où elle passe traditionnellement la saison des fêtes en famille. Le palais a déclaré lundi que la reine passerait les vacances au château de Windsor, à l’ouest de Londres, où elle est restée pendant la majeure partie de la pandémie.

Elle sera rejointe par certains membres de sa famille, dont le prince Charles et son épouse, la duchesse de Cornouailles.

Le message de Noël annuel au peuple du Royaume-Uni et du Commonwealth marque la fin d’une année chargée et parfois difficile pour la reine.

Philip est décédé en avril, à seulement deux mois de son 100e anniversaire, après avoir passé des semaines à l’hôpital. Buckingham Palace a annoncé cette semaine qu’elle avait accepté d’organiser un service d’action de grâces pour sa vie au printemps.

La monarque a elle-même eu des problèmes de santé, réduisant ses déplacements et son travail depuis qu’elle a passé une nuit à l’hôpital en octobre et que ses médecins lui ont dit de se reposer. Depuis lors, elle a entrepris des tâches légères, notamment des audiences virtuelles avec des diplomates et des conversations hebdomadaires avec le Premier ministre.

En juin, elle a fait une apparition au sommet du Groupe des Sept à Cornwall, et en novembre, elle a prononcé un discours enregistré aux pourparlers des Nations Unies sur le climat à Glasgow.

En clôturant son message de Noël, la reine a noté que les vacances sont souvent considérées comme un moment pour les enfants. Mais, a-t-elle dit, ce n’est « que la moitié de l’histoire ».

« Peut-être est-il plus vrai de dire que Noël peut parler à l’enfant qui est en nous tous. Les adultes, lorsqu’ils sont accablés d’inquiétudes, ne parviennent parfois pas à voir la joie dans des choses simples là où les enfants ne le font pas. Et pour moi et ma famille, même avec un familier rire manquant cette année, il y aura de la joie à Noël. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.