La reine Elizabeth, son petit-fils, le prince George « Ne serais-tu jamais roi ?

Au milieu des diverses controverses et des moments difficiles que la royauté a traversés, et la famille de la reine Elizabeth II, une nouvelle version indique que son arrière-petit-fils, le prince George « Il ne deviendrait jamais roi !

Selon des informations récentes, le prince George, arrière-petit-fils de la reine Elizabeth II, et fils aîné du prince William et de Kate Middleton, ne deviendrait pas « roi du Royaume-Uni ».D’où vient cette version ?

Les monarchies au Royaume-Uni, comme dans d’autres pays du vieux continent, remontent à des millénaires, seules la reine isabel II, à 94 ans, a actuellement 69 ans sur le trône.

Cependant, un écrivain expert sur les questions de royalties, Hilary Mantel, prédit que cette forme de gouvernement légendaire et traditionnelle, notamment en Angleterre, a très peu de temps à vivre : « Elle pourrait disparaître dans deux générations de plus », a-t-il déclaré.

Même diverses spéculations entourant le famille britanniqueont souligné que même le grand-père de George, le Prince Charles de Galles, n’a pas pu accéder au trône au décliner le souverain.

D’après certains sondages de ces dernières années, le public semble pencher beaucoup plus pour son fils, le “deuxième dans la lignée du trône” le prince William, père du petit George.

“Sa Majesté“La reine Elizabeth II, a également dirigé le Commonwealth des Nations, composé de 16 États, ce serait l’année prochaine lorsqu’Elizabeth Alexandra Marie, prénom de la reine Elizabeth II, célébrera son jubilé pour ses 70 ans de règne.

Ce qui est un fait, c’est que ces dernières années, la monarchie britannique a été secouée par des scandales divers et forts notamment avec certains de ses membres, chose pour laquelle la “fille de George VI” et la reine mère Elizabeth Bowles-Lyon s’efforceront toujours de restez debout, quoi qu’il en soit.

Cependant, malgré tout, certains descendants de la reine isabel II, baptisée Isabel, Alejandra María, qui est restée unie à Felipe de Edimburgo, pendant 73 ans, n’a pas beaucoup contribué à la cause.

Comme références sont les controverses de l’héritier du trône dans son triangle amoureux passé avec le souvenir “princesse Diana“et sa relation avec Camila Parker Bowles, qui n’a pas atteint la meilleure popularité.

Les scandales de la deuxième descendante de la “Reine du Royaume-Uni” : “Le Duc d’York”, à son tour, frère de Carlos, Ana et Andrés, les quatre enfants du couple.

Et pour de nombreuses raisons, un autre petit-fils d’Elizabeth II : le prince Harry, qui était jusqu’en 2020, l’un des descendants du trône, ne pouvait pas être laissé de côté, après les vives polémiques avec sa démission à la royauté avec la grande hécatombe. que cela a eu un impact sur ce qui entoure le souverain.

Et comme on le sait, tout ne s’arrêterait pas là puisqu’après une vague de déclarations, d’interviews et même de livres dans lesquels le “Duc de Sussex” et son épouse ont une nouvelle fois placé la famille royale britannique à un moment critique.