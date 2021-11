La reine Elizabeth subit un autre revers de santé et rate l’événement de retour prévu

La reine Elizabeth II fait face à un nouveau revers de santé. La BBC a rapporté qu’Elizebeth a dû manquer le dimanche du Souvenir après avoir subi une entorse au dos. Sa blessure survient moins d’un mois après son hospitalisation pour « enquêtes préliminaires ».

Elizabeth a pris un certain temps loin de ses fonctions royales afin de se concentrer sur sa santé. Mais, Buckingham Palace a précédemment déclaré que c’était la « ferme intention » de la reine de participer à l’événement du jour du Souvenir. Hélas, elle a pris la décision « avec grand regret » dimanche matin de manquer l’événement. Buckingham Palace a déclaré qu’Elizabeth « est déçue de manquer le service ». Selon CNN, le fils de la reine, le prince Charles, a déposé une couronne au cénotaphe au nom du monarque. D’autres membres de la famille, dont le prince William et Kate Middleton, ont également assisté au service.

Une source royale a fait la lumière sur les problèmes de santé actuels de la reine. Ils ont déclaré à CNN que son entorse au dos n’était pas liée aux récents conseils de son médecin pour se reposer. La source a poursuivi en disant que le timing est tout simplement malheureux et que la reine regrette beaucoup son absence, d’autant plus que l’événement est l’un de ses engagements les plus importants de l’année.

Le dernier événement public d’Elizabeth remonte à plus de trois semaines. À l’époque, elle a organisé une réception pour les chefs d’entreprise au palais de Buckingham avant la conférence sur le climat COP26 à Glasgow. Peu de temps après cet engagement, il a été signalé que la reine avait été hospitalisée. Elle a passé la nuit à l’hôpital le 20 octobre pour des « enquêtes préliminaires », selon Buckingham Palace. La reine a été soignée à l’hôpital privé King Edward VII de Londres et est retournée dans sa résidence du château de Winsdor le lendemain. Son hospitalisation est survenue après qu’elle a dû annuler un engagement pour se rendre en Irlande du Nord.

La reine devait partir en excursion de deux jours en Irlande du Nord, au cours de laquelle elle allait rencontrer le Premier ministre Boris Johnson afin qu’ils puissent assister à un service religieux dans la ville d’Armagh. On lui a conseillé de ne pas faire le voyage et elle a par la suite « accepté l’avis médical de se reposer pendant les prochains jours ». Bien qu’elle n’ait pas assisté à un événement public en personne depuis un certain temps, elle a pris part à un engagement virtuel fin octobre. Elizabeth « a mené deux audiences virtuelles par liaison vidéo depuis le château de Windsor », au cours desquelles elle a accueilli les nouveaux ambassadeurs au Royaume-Uni de Corée du Sud et de Suisse.