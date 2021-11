La reine Elizabeth surprend en assistant à un événement royal majeur malgré des problèmes de santé

La reine Elizabeth a trouvé la force d’assister au double baptême des enfants de ses deux arrière-petits-enfants, la princesse Eugénie et Zara Tindall et leurs familles. La sortie de la reine intervient au milieu de sa convalescence après avoir récemment subi une entorse au dos. On ne savait pas si elle y assisterait ou non après avoir été forcée de manquer la cérémonie du dimanche du Souvenir au cénotaphe en raison de la blessure et de la décision de se concentrer sur sa santé.

Pas plus tard que la semaine dernière, la femme de 95 ans a averti qu' »aucun de nous ne peut ralentir le passage du temps » dans un discours prononcé par le comte de Wessex après qu’elle n’a pas pris la parole devant l’assemblée nationale de l’Église d’Angleterre. C’était la première fois au cours du règne de 69 ans de la reine qu’elle ne pouvait pas y assister.

Heureusement, le monarque a prévenu qu’elle assisterait au baptême. La princesse Eugénie, 31 ans, et Zara Tindall, 40 ans, ont organisé l’événement pour célébrer leurs premiers-nés. Il y avait cependant des rapports contradictoires dans les médias sur la question de savoir si la reine y parviendrait ou non, car beaucoup pensaient qu’elle se rétablissait toujours.

Selon le Daily Mail, la princesse Eugénie est arrivée avec son mari Jack Brooksbank. Le baptême a eu lieu à la chapelle All Saints à Windsor Great Park pour leur bébé, August Phillip, et le fils de Zara Tindall, Lucas.

La princesse Eugénie a enfilé une robe blanche en soie avec des broderies. Elle a accessoirisé avec un bandeau et un collier pendentif bleu. Jack prit note du bleu de sa femme et enfila un costume bleu marine, une chemise blanche impeccable et une cravate à motifs bleu clair.

Zara Tindall a choisi un ensemble noir et des boucles d’oreilles en perles. Elle est arrivée sur les lieux dans une Range Rover noire avec son mari Mike qui est arrivé dans une voiture séparée.

Avant l’affaire de famille, la reine a annulé un voyage prévu en Irlande du Nord. Elle a passé la nuit dans un hôpital local pour subir des tests « préliminaires ». Sous les ordres du médecin, elle s’est reposée pendant les semaines suivantes après un programme chargé de comparutions.

Elle a également raté une apparition en personne à la Cop26 à Glasgow. Elle a envoyé un message vidéo en son absence. Le 13 novembre, elle a raté le Festival of Remembrance au Royal Albert Hall.

Manquer le baptême n’était pas une option pour Sa Majesté. La commentatrice Penny Junor a déclaré au Sun que l’événement était important. Elle a déclaré: « Je n’ai jamais entendu parler de deux bébés royaux baptisés ensemble comme ça. La reine est très spirituelle, un baptême est une occasion très importante pour le chef de l’Église d’Angleterre et être là sera d’une grande importance pour elle « , ajoutant: « ‘Elle aime beaucoup Zara et Mike, et Eugénie aussi. »