La reine Elizabeth vient de sortir sa propre bière et elle est en vente!

Ce n’est pas la première fois que la reine se consacre à la production d’alcool. Il possède déjà sa propre marque de gin, Celebration Gin, qui est fabriquée dans une distillerie du domaine. Auparavant, Buckingham Palace a lancé son propre gin à base d’ingrédients cultivés dans la cour de la maison de la reine à Londres.

On sait que la reine aime le verre. Elle aime un cocktail de gin quotidien et Dubonnet avec un quartier de citron et beaucoup de glace juste avant le déjeunerselon Darren McGrady, un ancien chef de palais.

La deuxième bouteille de gin a une saveur spéciale et coûte 41 livres sterling. Et comme ils le décrivent, l’ajout du baies cueillies à la main, qui pousse sur les arbustes Blackthorn au Royaume-Uni, donne du gin “une saveur fruitée unique et intense“.