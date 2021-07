La reine envoie ses «bons voeux» à Gareth Southgate et à l’équipe d’Angleterre

La reine a salué “l’esprit, l’engagement et la fierté” de l’Angleterre (Photo: PA/The FA/.)

La reine a rendu hommage à “l’esprit, l’engagement et la fierté” de l’équipe de football d’Angleterre dans un message de bonne chance avant la finale de l’Euro 2020.

Dans une courte note au manager Gareth Southgate, la monarque a envoyé ses “bons voeux” pour le match de dimanche contre l’Italie au stade de Wembley.

La victoire marquerait la première victoire de l’équipe de football masculin dans un tournoi majeur depuis la célèbre Coupe du monde 1966, également à Wembley.

La reine a rappelé avoir présenté ce trophée à Sir Bobby Moore il y a près de six décennies.

Dans son message à l’équipe, elle a déclaré: “Il y a cinquante-cinq ans, j’ai eu la chance de présenter la Coupe du monde à Bobby Moore et j’ai vu ce que cela signifiait pour les joueurs, la direction et le personnel de soutien d’atteindre et de remporter la finale d’un grand tournoi international tournoi de football.

“Je tiens à vous adresser à tous mes félicitations et celles de ma famille pour avoir atteint la finale des Championnats d’Europe, et vous adresser mes meilleurs vœux pour demain avec l’espoir que l’histoire enregistrera non seulement votre succès mais aussi l’esprit, l’engagement et la fierté avec laquelle vous vous êtes conduits.

La reine a envoyé une courte lettre à Gareth Southgate pour leur souhaiter bonne chance (Photo: PA)



Le monarque remettant le trophée Jules Rimet au capitaine anglais Bobby Moore (Photo: PA)



La reine a rappelé la fierté de l’équipe après avoir remporté son dernier grand honneur en 1966 (Photo: PA)

Southgate a parlé de sa fierté pour l’histoire de son pays et du rôle de son équipe dans la conduite de « la tolérance et l’inclusion » dans l’Angleterre moderne, alors qu’il rassemblait des fans à travers le pays avant la finale.

Alors que l’entraîneur anglais se prépare à la place de son équipe dans l’histoire, il a déclaré qu’il souhaitait que ses joueurs aident à faire “des choses positives que nous pourrions aider à changer ou à influencer dans la société”.

La fièvre du football s’est emparée de la nation depuis que l’Angleterre a scellé sa place en finale avec une victoire acharnée 2-1 sur le Danemark en milieu de semaine – et la famille royale y a été prise comme toutes les autres.

Le prince Charles a soutenu l’Angleterre pour aller jusqu’au bout et battre l’Italie, déclarant aux amateurs de pub lors d’une visite au Pays de Galles cette semaine que “ce serait merveilleux s’ils gagnaient”.

Il a révélé qu’il regarderait la finale à domicile, ajoutant que regarder l’équipe nationale “n’est pas bon pour les nerfs”.

Le duc de Cambridge avec sa femme Kate et son fils George à Wembley (Photo: . via .)



Le prince William discute avec David Beckham après le match contre l’Allemagne (Photo : Eamonn McCormack – UEFA/UEFA via .)

Son fils, le duc de Cambridge, rejoindra 60 000 fans au stade de Wembley pour le grand match.

Le prince William, qui est président de la Football Association, a assisté de près à une grande partie du parcours de l’Angleterre à travers le tournoi, ayant déjà encouragé les Three Lions à la victoire à plusieurs reprises.

Il était présent avec d’autres dignitaires pour célébrer la victoire de l’équipe en prolongation contre le Danemark en demi-finale mercredi, aux côtés de l’ancien skipper anglais David Beckham et du Premier ministre Boris Johnson.

Le duc a également été vu en train de célébrer la victoire historique de l’Angleterre 2-0 sur l’Allemagne lors des 16 dernières étapes, où il a été rejoint dans les tribunes par la duchesse de Cambridge et leur fils, le prince George.

