La reine envoie un message à la Barbade alors que la nation des Caraïbes devient une république – « Bons voeux ! » | Royale | Nouvelles

La reine Elizabeth II, 95 ans, a marqué le « jour mémorable » de la Barbade après que la nation a destitué le monarque britannique à la tête de l’État. La décision de devenir une république intervient plus d’une décennie après que Bridgetown a envisagé pour la première fois d’organiser un référendum sur la question de savoir si la Barbade devrait ou non rester une monarchie constitutionnelle.

Cependant, le gouvernement de la Barbade a décidé en 2020 d’aller de l’avant avec les changements.

Dans un message envoyé à la première présidente de la Barbade, Dame Sandra Mason, 72 ans, la reine a déclaré: « En cette occasion importante et votre prise de fonction en tant que premier président de la Barbade, je vous adresse mes félicitations à vous et à tous les Barbadiens.

« J’ai visité votre beau pays pour la première fois à la veille de l’indépendance au début de 1966, et je suis très heureux que mon fils soit avec vous aujourd’hui.

« Depuis lors, le peuple de la Barbade occupe une place particulière dans mon cœur ; c’est un pays fier à juste titre de sa culture vibrante, de ses prouesses sportives et de sa beauté naturelle, qui attire des visiteurs du monde entier, y compris de nombreuses personnes du Royaume-Uni.

Elle a ajouté : « Au fil des ans, nos pays ont bénéficié d’un partenariat basé sur des valeurs communes, une prospérité partagée et une collaboration étroite sur un large éventail de questions, y compris les travaux récents sur le changement climatique.

« C’est également une source de grande satisfaction que la Barbade reste un participant actif au sein du Commonwealth, et je me réjouis de la poursuite de l’amitié entre nos deux pays et peuples.

« Alors que vous célébrez cette journée mémorable, je vous adresse, ainsi qu’à tous les Barbadiens, mes vœux les plus chaleureux pour votre bonheur, votre paix et votre prospérité à l’avenir.

« Elizabeth R. »

Malgré l’importance historique, la décision de rompre les liens avec la Couronne a inquiété beaucoup car la dernière fois que le monarque britannique a été démis de ses fonctions de chef d’État, c’était en 1992, lorsque Maurice est devenue une république.