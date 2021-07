La reine est forcée de renforcer la sécurité alors que la famille royale est considérée comme «à haut risque» dans un nouvel avertissement | Royale | Nouvelles

in

L’équipe d’experts en cybersécurité de la reine a averti que Sa Majesté la famille royale était une cible de choix pour les pirates informatiques, après que le cabinet a intensifié ses engagements virtuels pendant la pandémie. L’équipe d’experts a rédigé un nouveau rapport informant la reine que le risque de cyberattaque est passé de moyen à élevé.

Le rapport, rédigé par Sir Michael Stevens, gardien de la bourse privée, prévient qu’une cyberattaque contre les données de la famille royale pourrait être désastreuse.

Il a déclaré que certaines des conséquences pourraient être les suivantes : « atteinte à la réputation, pénalités et/ou poursuites judiciaires contre le foyer ou les membres du personnel ».

Les cyberdéfenses ont été renforcées en réponse au rapport interne spécialisé.

Des sources royales ont déclaré au Sun que les experts ne répondaient pas à un incident spécifique.

Ils ont insisté sur le fait que la formation du personnel sur les attaques en ligne a toujours été en place, parallèlement à des niveaux élevés de cybersécurité.

Le nouveau niveau d’alerte intervient quelques mois seulement après que la reine a cherché à embaucher un nouvel expert en cybersécurité.

En mai, le Royal Household a publié une annonce pour un ingénieur en cybersécurité, gagnant entre 50 000 et 60 000 £ et travaillant 37 heures et demie par semaine.

Le rôle consistait à surveiller le « réseau et les systèmes » du ménage, ainsi qu’à identifier les menaces à la sécurité et à diriger les « activités de réponse ».

Les entretiens pour le poste étaient prévus pour le mois dernier, de sorte que le ménage a probablement occupé le poste – bien qu’aucune annonce officielle n’ait été faite.

La reine a pris des appels Zoom pendant la pandémie, effectuant plusieurs engagements en ligne en raison des restrictions de Covid.

L’année dernière, le monarque a également transmis plusieurs messages en ligne à la nation pour remonter le moral pendant la crise sanitaire.

D’autres membres de la famille royale sont également passés à des visites et des engagements en ligne pendant les blocages.

Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William sont régulièrement apparus en ligne, discutant avec le personnel de première ligne du NHS et remerciant ceux qui se sont portés volontaires et aidés pendant la pandémie.

Le couple royal a également effectué des engagements virtuels avec leurs parrainages.

Camilla, duchesse de Cornouailles, a lancé un club de lecture en ligne sur sa page Instagram, la salle de lecture.