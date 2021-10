La reine est « intemporelle », déclare le photographe royal qui a passé près de 20 ans à capturer le monarque | Royale | Nouvelles

Des fiançailles royales avec les éléphants à la dernière photo officielle de la reine et du prince Philip célébrant leur 73e anniversaire de mariage en 2020, le photographe Chris Jackson a immortalisé d’innombrables souvenirs royaux avec son appareil photo. Photographe du personnel de ., une banque d’images mondiale, M. Jackson se concentre sur la famille royale britannique depuis près de 20 ans et a récemment publié un livre de ses photos préférées de la reine Elizabeth intitulé « A Queen For Our Time ».

« C’est un sentiment très spécial, très excitant lorsque vous photographiez quelqu’un qui est si emblématique et si connu dans le monde », a déclaré le photographe à 9Honey.

« Quand j’étais jeune photographe, je me souviens du sentiment d’excitation et d’anticipation que j’ai ressenti lorsque j’ai pu capturer des images de la reine.

« Cela m’excite toujours à ce jour et cela ne s’est pas vraiment du tout épuisé.

« Ce n’est pas un événement quotidien, ce qui rend encore plus spécial aujourd’hui l’obtention de ces opportunités et chaque fois que vous la voyez sortir et à ce sujet, cela ajoute un élément de pression pour capturer l’image que vous espérez raconter l’histoire, mais c’est très spécial. «

Lorsqu’on lui a demandé si le vieillissement de la reine et l’amélioration de la technologie de l’appareil photo avaient changé la façon dont il l’avait photographiée au fil des ans, M. Jackson a répondu non.

« Je pense que c’est ce qui est bien avec la reine : elle est essentiellement intemporelle.

« Elle a eu cet attrait pendant la période où j’ai eu l’occasion de la photographier et… c’est cette personne incroyable qui a survécu à la carrière de nombreux photographes.

« J’ai le plus grand respect et admiration et je suis inspiré par les gens qui l’ont photographiée au fil des ans et certaines de ces images incroyablement emblématiques que nous voyons de la reine – je ne pourrais jamais espérer atteindre la réputation de quelqu’un comme Cecil Beaton … vous J’ai Tim Graham, avec qui j’ai travaillé chez ..

LIRE LA SUITE: Le procès du prince Andrew attire la «sympathie» pour la reine

« Elle a survécu à tous et elle travaille toujours aujourd’hui. »

Chris Jackson dit que sa photo préférée de la reine est celle qu’il a prise lorsqu’elle a remporté la Gold Cup à Royal Ascot en 2013.

« Nous la voyons souvent la regarder la plus passionnée et la plus détendue à Royal Ascot et remporter la Gold Cup pour la première fois en plus de 200 ans pour un monarque régnant est un exploit incroyable.

« Je me souviens très bien du moment où on lui a remis le trophée tant convoité et le regard sur son visage et la joie pure quand elle l’a eu dans ses mains.

A NE PAS MANQUER :

L’abdication de la reine « reste possible » [OPINION]

Le prince Charles sera « un très bon roi » [INSIGHT]

Le prince Andrew « s’accroche » à un retour à la vie royale [REPORT]

« Cela signifiait clairement beaucoup pour elle, il s’agit du travail qu’elle a fourni, de la passion qu’elle prend pour l’élevage de ces chevaux.

« C’est une histoire qui remonte à loin et c’était l’aboutissement de beaucoup de travail et clairement quelque chose qui l’a rendue si heureuse.

« Pourquoi je me souviens que c’était la joie de la foule, l’excitation et le fait que tout le monde était derrière elle et derrière Estimate pour gagner, ce qui a rendu cela si spécial. »