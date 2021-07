La reine est invitée à retirer les titres du prince Harry à la suite de l’annonce du livre – “Écrivez-le” | Royale | Nouvelles

Prince Harry: un expert critique les mémoires «unilatérales»

L’animateur de GB News, Mark Dolan, a déclaré dans un article d’opinion fulgurant pour le diffuseur que la reine devrait “agir de manière décisive” et retirer les titres du prince Harry après l’annonce de son livre. M. Dolan a accusé le duc de Sussex d’être constamment dans l’actualité malgré sa démission de la famille royale.

Et il a affirmé que le prince Harry n’aurait pas pu signer ses accords lucratifs avec les plateformes de streaming Netflix et Spotify sans ses liens royaux.

Il a écrit : “Harry est allé en Amérique à la recherche de liberté et d’intimité, mais il est à peine sorti des journaux depuis son départ.

“Que ce soit un podcast, une interview télévisée ou maintenant une collection de livres en quatre volumes, l’aile hollywoodienne de la famille royale a la mauvaise habitude de dire une chose et d’en faire une autre.

« S’il n’aime pas les fardeaux du statut royal, pourquoi s’accroche-t-il à son titre de SAR, avec une poigne de vice ?

“Parce que sans cela, il n’y a pas d’accord Netflix, pas d’accord Spotify, pas d’accord de livre.

“La Maison de Windsor fait face à une menace mortelle de ces attaques sans fin.

“Et la réputation de ce pays aussi. Un silence digne ne fonctionne pas.

“Il est donc temps pour les autorités royales de tourner la page et d’écrire l’un des personnages principaux, hors de l’histoire.

“Cette politique de la terre brûlée envers la famille royale ne montre aucun signe de fin.

“C’est pourquoi la reine elle-même doit agir de manière décisive.

« Il est temps pour Harry de perdre ses titres. Jetez-lui le livre, madame.

Dans son commentaire contre Harry, M. Dolan a fait référence aux affirmations du Daily Mail Le prince Harry a signé un accord de quatre livres avec Penguin Random

House, dont une sera libérée après la mort de la reine.

Cependant, les représentants légaux du duc et de la duchesse de Sussex ont déclaré que ces rapports étaient “faux et diffamatoires”.

De plus, le commentateur royal Omid Scobie a rapporté qu’un représentant de Sussex a déclaré “qu’il n’y a AUCUN projet coordonné autour d’un tel événement, ajoutant qu’il serait factuellement inexact de suggérer le contraire”.

Le prince Harry et Meghan ont officiellement démissionné en tant que membres de la famille royale fin mars 2020.

À la suite de leur sortie, ils ont conservé leurs titres royaux complets mais ont convenu de ne plus utiliser leur style HRH.

Un an plus tard, ils se sont assis avec Oprah Winfrey pour une interview révélatrice de deux heures, dans laquelle ils ont parlé de leur relation avec certains membres de la famille royale, ont lancé des allégations de négligence et de racisme contre la famille royale et ont expliqué ce qui les a amenés à quitter en tant que membres de la famille royale à temps plein.

Le prince Harry a déclaré que leur sortie était due à un “manque de soutien et de compréhension”, et a expliqué qu’il “avait pris les choses en main” pour protéger sa famille et sa propre santé mentale.

Il a également déclaré qu’il craignait que l’histoire ne se répète à la suite d’un examen minutieux des médias et du public.

Il a déclaré: “Et ce que je voyais, c’était l’histoire qui se répétait. Mais plus, peut-être.

“Ou certainement beaucoup plus dangereux parce qu’alors vous ajoutez la course et vous ajoutez les médias sociaux.

“Et quand je parle de l’histoire qui se répète, je parle de ma mère.”

Harry a également déclaré qu’il n’avait jamais eu l’intention d’arrêter de servir la Couronne – comme lui et Meghan l’ont également souligné dans leur première déclaration sur le Megxit en janvier 2020.

Dans une interview avec James Corden en février, Harry a déclaré: “Ce n’était jamais en train de s’éloigner. Il s’agissait de reculer plutôt que de démissionner.

“C’était un environnement vraiment difficile, que je pense que beaucoup de gens ont vu. Alors j’ai fait ce que n’importe quel père ou mari ferait et j’ai pensé” comment puis-je sortir ma famille d’ici “.

“Mais nous ne sommes jamais partis et en ce qui me concerne, quelles que soient les décisions prises de ce côté, je ne partirai jamais, je contribuerai toujours.”

Apparaissant dans un épisode du podcast Armchair Expert en mai, le duc a également déclaré qu’il avait eu du mal avec son rôle royal au début de la vingtaine et a admis qu’il ne voulait pas faire le travail.

Cependant, il s’est rendu compte qu’aider les autres par son service à la Couronne et que la reine s’aidait aussi, et a décidé d’utiliser sa position privilégiée pour faire le bien.