La reine est partie furieuse après que la famille du prince Charles ait suggéré de se réjouir de l’abdication | Royale | Des nouvelles

Le prince Charles plaisante avec les photographes le jour de Noël

La reine a fait face à plus de chagrin cette semaine après le décès de son amie proche et dame d’honneur, Lady Diana Farnham, à l’âge de 90 ans. Elle était l’une des amies les plus proches de Sa Majesté et des confidentes les plus fiables, ayant agi en tant que dame de la chambre depuis 1987. Lady Farnham a soutenu la reine pendant des décennies, le plus publiquement lors des célébrations du jubilé de diamant de 2021 lorsqu’elle a remplacé le prince Philip qui n’a pas pu y assister pour cause de maladie.

Sa mort survient quelques mois seulement après le décès d’une autre dame d’honneur de la reine, la duchesse de Grafton.

Une autre de ses proches collaboratrices, Ann Fortune FitzRoy, est malheureusement décédée en décembre après avoir servi la maison royale tout au long du règne de 69 ans de la reine.

La reine étant maintenant âgée de 95 ans, beaucoup ont jeté leur dévolu sur le prince Charles, qui devrait lui succéder.

Au fil des décennies, le prince de Galles a souvent commenté et plaisanté sur le fait qu’il deviendrait finalement roi.

Reine Elizabeth II: le monarque aurait été furieux contre le passage de la maison de Charles (Image: GETTY)

Lady Farnham: l’ami proche et confident de la reine est malheureusement décédé à l’âge de 90 ans (Image: GETTY)

Aucun n’a autant attiré l’attention et la colère de la reine que lorsque, en 1998, la famille de Charles a commis une erreur monumentale en semblant approuver l’idée de l’abdication de la reine.

Robert Jobson, un auteur royal vétéran, a raconté le moment gênant dans son livre de 2006, « La princesse de William », notant à quel point la réputation de Charles s’était détériorée en conséquence.

Il a écrit : « En novembre 1998, une personne jamais identifiée était responsable d’une tentative spectaculairement malavisée de redorer le blason de Charles et de renforcer sa position d’héritier du trône.

« [It] a plutôt conduit à la colère de la reine, nécessitant une descente embarrassante de la part de son fils aîné.

JUSTIN: Fureur au souhait du Nouvel An pour Meghan Markle et le prince Harry

Prince Charles : Il est le prochain héritier naturel (Image : GETTY)

« La reine a été consternée de lire qu’un assistant du palais St James avait affirmé que Charles serait » ravi en privé « si sa mère abdiquait.

« Si c’était vrai, c’était un délice que le prince aurait mieux fait de garder pour lui.

«Mais la source de l’information était un partisan de Charles qui croyait sans aucun doute sincèrement parler dans le meilleur intérêt du prince de Galles.

« C’était un acte de trahison en ce qui concernait la reine.

«Livide, elle a téléphoné à Charles qui était en visite officielle en Bulgarie.

A NE PAS MANQUER

Les fans royaux s’effondrent alors que la reine répond à une adorable photo d’un tout-petit [REPORT]

Meghan Markle et le prince Harry « ont fait la fête comme des magnats » le jour de l’an [INSIGHT]

Meghan et Harry « cherchent à vendre » une maison californienne [ANALYSIS]

Mère et fils : le moment embarrassant est survenu en 1998 (Image : GETTY)

Trône : de nombreux experts prétendent que Charles pourrait sauter le trône et le transmettre à son fils, le prince William (Image : GETTY)

« Il n’en savait rien mais était d’accord avec sa mère pour qu’une déclaration commune soit publiée dans laquelle Charles soulignerait son » admiration et son affection pour la reine « .

« Le prince Charles a insisté sur le fait que si un membre de son personnel était coupable, les têtes tomberaient.

« Quoi que le palais de Buckingham soupçonne, l’enquête n’a rien prouvé et personne n’a été mis à l’écart. »

M. Jobson était en voyage en Bulgarie et s’est souvenu du « visage blême » de la secrétaire de Charles lorsqu’il a reçu l’appel.

Prince William: Lui et Kate, la duchesse de Cambridge, ont des cotes d’approbation plus élevées que Charles (Image: GETTY)

Il a poursuivi: « Une déclaration a été publiée dénigrant l’idée que Charles avait un quelconque intérêt à ce que sa mère abdique.

«C’était une déclaration conjointe du monarque et de l’héritier, le sous-texte étant peut-être que sans l’influence de la reine, le doute pourrait encore subsister.

« Cela équivalait à des excuses publiques humiliantes de fils à mère dont les journaux se sont emparés avec enthousiasme. »

On a beaucoup dit si Charles allait prendre le trône ou le transmettre à son fils, le prince William.

Beaucoup se dirigent vers les cotes d’approbation de la famille royale, dont William occupe la troisième place, juste derrière la reine et le prince Philip, tandis que Charles est sixième, derrière la princesse Anne et juste un point devant Zara Phillips, sa fille.

Père et fils: le couple est connu pour partager un lien étroit (Image: GETTY)

Les experts ont affirmé que le public préférerait peut-être voir une paire de membres de la famille royale plus jeune et plus moderne en William et son épouse, Kate, duchesse de Cambridge, prendre le trône par opposition à Charles, qui a 73 ans.

Des chercheurs en constitutionnalité de l’Unité Constitution de l’University College London (UCL) ont précédemment déclaré qu’après avoir attendu « plus de 60 ans en tant qu’héritier présomptif, il serait parfaitement naturel que le prince Charles veuille assumer le trône et exercer les fonctions royales pour lesquelles il a passé si longtemps préparer dans l’attente ».

Cependant, dans un article publié sur leur site Web, ils ont ajouté: « Mais il serait tout aussi naturel qu’après avoir régné pendant quelques années en tant que monarque de plus en plus âgé, il choisisse d’inviter le Parlement à remettre le trône au prince William. »