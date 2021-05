La reine est «profondément bouleversée» par le prince Harry à propos de Charles et l’a prise «très personnellement» | Royal | Nouvelles

Harry, 36 ans, a déclaré que des membres de la famille royale lui avaient dit de «jouer le jeu» dans sa jeunesse alors qu’il ressentait le poids de son rôle aux yeux du public. L’initié royal a déclaré au Mail dimanche: «La grand-mère de Harry a pris cela très personnellement et est profondément bouleversée par ce que Harry a dit, en particulier ses commentaires sur la parentalité de Charles et suggérant que son père ne sait pas mieux à cause de la façon dont il a été élevé. Cela a été une période très bouleversante. La reine, 95 ans, s’est montrée courageuse alors qu’elle montait sur le pont du HMS Queen Elizabeth pour un engagement royal dans la foulée, le 21 mai.

Sa Majesté a rencontré l’équipage de son navire militaire homonyme alors qu’il se prépare à diriger une mission en mer de Chine méridionale.