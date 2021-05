Comme nous l’avons appris ces derniers jours, le prince Michael de Kent a utilisé ses titres royaux, son statut et sa proximité avec la reine pour vendre l’accès à la Russie et au gouvernement despotique de Vladimir Poutine. Michael exploite à la fois la maison de Windsor et ses relations russes, et il gagne apparemment des centaines de milliers de dollars dans le processus. Le palais de Buckingham a refusé de commenter l’opération et les reportages du Times of London, qui ont révélé le prince Michael. Ce qui est étrange, car bien que les Kent ne reçoivent pas d’argent de la subvention souveraine, ils vivent dans un appartement spacieux du palais de Kensington, reçoivent la protection royale et exercent des fonctions au nom de la couronne. Michael porte également plusieurs titres militaires honorifiques et est invité à de grands événements, comme Trooping the Colour et Royal Ascot. Tout cela a été pris au duc et à la duchesse de Sussex quand on leur a dit qu’il n’y avait pas d’option «moitié dedans, moitié dehors». Bizarre! Alors maintenant, il y a une «pression» sur la reine pour qu’elle fasse quelque chose contre les kents collants.

Un initié du palais de Buckingham affirme que la reine est sous pression pour dépouiller le prince Michael de Kent de ses invitations au banquet royal après que de l’argent pour des demandes d’accès ait été diffusé dans un exposé embarrassant. L’enquête d’infiltration a affirmé que le cousin de la reine était prêt à utiliser son statut royal à des fins personnelles et à demander les faveurs du président russe Vladimir Poutine. Un initié a affirmé que, parce que le prince Michael était un invité régulier aux banquets royaux, cela lui avait donné de nombreuses occasions d’essayer de nouer des contacts d’affaires. La piqûre aurait suscité des discussions au palais de Buckingham sur les invitations à des banquets. La source a déclaré à l’Express: «Cela lui donne une occasion idéale de nouer des contacts commerciaux. Peut-être que la reine a senti qu’elle lui jetterait des miettes de pain qui lui permettraient de garder le style de vie. Les allégations contre le prince ont été exposées dans Dispatches: Royals for Hire, qui a été diffusée lundi soir sur Channel 4. Le prince Michael ne reçoit pas d’argent de la liste civile et gagne sa vie en tant que président de sa propre société privée, qui propose conseils de consultation.

[From The Daily Mirror]

Alors… Le prince Michael aurait quand même été invité à tous les grands événements royaux de toute façon? Par exemple, la reine est tout à fait d’accord avec toutes ses activités, même collantes, criminelles et louches, et elle devrait être persuadée de simplement lui enlever une chose: des invitations à des banquets. J’espère sincèrement que les courtisans du palais comprendront qu’ils devront faire plus que cela. Les Kent devraient être dépouillés de leurs honneurs militaires, des invitations à des banquets, des invitations à la parade et bien plus encore. WTF? Ne comprennent-ils vraiment pas à quel point cela les rend stupides, racistes et hypocrites?

Photos gracieuseté d’Avalon Red.