La reine et Camilla ont assorti leurs tenues lors de l’ouverture du Parlement écossais – « Pays merveilleux ! » | Royale | Nouvelles

Hier, la reine Elizabeth II a assisté pour la première fois à l’ouverture du Parlement écossais sans son mari le prince Philip à ses côtés. Cependant, le prince Charles et Camilla l’ont rejointe et la duchesse de Cornouailles a assorti sa belle-mère à sa tenue.

Camilla était vêtue d’un manteau sur mesure vert avec un chapeau à plumes.

Le monarque et la duchesse de Cornouailles ont des liens étroits.

Le jour de l’anniversaire de Camilla cette année, Sa Majesté a envoyé un message.

Sur la page Instagram de la famille royale, on pouvait lire : “Je souhaite à la duchesse de Cornouailles un très joyeux anniversaire aujourd’hui !”

Le message continuait: “#HAPPYBIRTHDAYHRH. Balayez vers le haut pour en savoir plus sur la vie et le travail de HRH.”

La reine était également vêtue d’une tenue entièrement verte, avec un manteau boutonné et un chapeau de plumes similaires.

S’exprimant avant le discours de Sa Majesté, Rhiannon Mills de Sky News a parlé de la présence de la reine à l’ouverture officielle du Parlement écossais, a-t-elle déclaré: “La reine a assisté à chaque cérémonie d’ouverture depuis 1999.

“C’est la sixième session à laquelle elle jouera un rôle aujourd’hui.”

LIRE LA SUITE: La reine «extrêmement généreuse» envers Meghan et Harry au milieu de la dispute royale

Elle a ajouté: «Et je pense que pour le monarque de 95 ans, ce sera merveilleux de voir qu’après 18 mois où Covid a tellement perturbé le travail officiel qu’elle effectue à nouveau aujourd’hui, nous verrons une partie de la pompe et de la cérémonie vous vous attendriez à un événement similaire.

“Elle sera accompagnée aujourd’hui du prince Charles et de Camilla, connus ici en Écosse sous le nom de duc et de duchesse de Rothesay.”

Lors du discours de la reine aux MSP, le premier ministre Nicola Sturgeon et la présidente Alison Johnstone, elle a déclaré: “J’ai déjà parlé de mon affection profonde et durable pour ce pays merveilleux et des nombreux souvenirs heureux que le prince Philip et moi avons toujours eu de notre temps ici.”

Le monarque a mentionné les héros pendant la pandémie, a-t-elle ajouté: «Marquer cette nouvelle session apporte en effet un sentiment de début et de renouveau.

A NE PAS MANQUER

Camilla Duchesse de Cornouailles ne jure que par l’entraînement aussi aimé par Diana [REVEAL]

Le prince Harry a mis en garde contre le nouveau livre “ne faites pas subir cela à la famille” [ANALYSIS]

La reine félicite Songs of Praise dans un message spécial [INSIGHT]

« Le Parlement écossais a été au cœur de la réponse de l’Écosse à la pandémie, avec des gens à travers ce pays à la recherche de leadership et d’intendance. »