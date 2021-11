La reine et Charles enfreignent une règle de longue date alors que la famille royale s’apprête à l’abandonner complètement | Royale | Nouvelles

La reine fait l’éloge du travail de Charles et William dans le discours de la COP26

Lundi soir, Sa Majesté, 95 ans, est apparue par message vidéo à la COP26 où elle a prononcé un discours retentissant devant plus de 120 dirigeants mondiaux, délégués et millions de téléspectateurs chez eux. La reine a expliqué à quel point l’impact de l’environnement sur le progrès humain était une cause « chère au cœur de mon cher défunt mari », dans une rare démonstration publique d’émotion.

L’apparition virtuelle de la souveraine est survenue après que les médecins lui ont ordonné de se reposer pendant au moins deux semaines après sa récente visite à l’hôpital.

Au cours de son discours, elle a fait référence à son défunt mari et a également salué l’environnementalisme de son fils, le prince Charles, 72 ans, et de son petit-fils, le prince William, 39 ans.

Dans son discours, la reine a rappelé une réunion universitaire en 1969 au cours de laquelle le prince Philip a averti à quel point il était « critique » de lutter contre le changement climatique.

Le biographe royal Robert Jobson, qui a écrit une biographie sur le regretté duc d’Édimbourg, a qualifié le discours de «merveilleux», mais a suggéré que le duc n’était peut-être pas le plus à l’aise avec la démonstration d’affection.

Cela est probablement dû au fait que les traditionalistes considèrent les démonstrations publiques d’affection comme une violation du protocole royal, tandis que d’autres observateurs royaux prétendent que cela montre que la monarchie évolue avec le temps.

M. Jobson a déclaré à FEMAIL : « J’ai pensé que c’était une touche merveilleuse et profondément personnelle. Un hommage à un homme de vision, qu’était le prince Philip. Il aurait été gêné. Mais cela montre à quel point elle était fière de lui à juste titre.

Le duc d’Édimbourg est décédé à l’âge de 99 ans en avril et, à l’époque, le biographe royal Nigel Cawthorne affirmait que «le prince Philip lui-même n’accepterait pas les démonstrations d’affection en public».

Cependant, depuis sa mort, les membres de la monarchie ont montré une vague de chagrin qui a signalé un changement dans l’approche de l’émotion de la famille royale.

Il a déclaré à FEMAIL à l’époque: « Il est significatif que non seulement Charles mais même la reine semblent avoir enfreint cette règle. »

Il a ajouté que cela pourrait être complètement abandonné alors que Charles assumerait un rôle plus important au sein du cabinet, y compris la direction d’une offensive de charme au sommet de l’ONU.

Il a déclaré: « La lèvre supérieure rigide n’est plus, et sous l’influence accrue de Charles, elle est susceptible d’être progressivement supprimée car en décalage avec le temps. »

Cela survient au milieu des plans radicaux de Charles pour « alléger » la monarchie et changer la façon dont l’institution est perçue par le public.

Le futur roi a également enfreint la règle de longue date lorsqu’il a rendu hommage à son défunt père dans un discours peu de temps après sa mort, déclarant que son « cher papa était une personne très spéciale » dans un rare moment d’affection.

Apparaissant devant sa résidence de Highgrove, il a déclaré : « Comme vous pouvez l’imaginer, mon père et ma famille me manquent énormément, c’était une figure très aimée et appréciée…

« Mon cher papa était une personne très spéciale qui, je pense, aurait été émerveillée par-dessus tout par la réaction et les choses touchantes qui ont été dites à son sujet. »

Le discours prononcé par Sa Majesté à la COP26 était également intrinsèquement plus personnel que les précédents discours qu’elle avait prononcés, alors qu’elle discutait de son propre investissement personnel dans l’impact du changement climatique.

Elle a fait référence à son défunt mari au début du discours en déclarant : « L’impact de l’environnement sur le progrès humain était un sujet qui tenait à cœur à mon cher défunt mari, le prince Philip, duc d’Édimbourg.

« Je me souviens bien qu’en 1969, il déclarait à une assemblée universitaire : « Si la situation mondiale de la pollution n’est pas critique en ce moment, il est aussi certain que tout peut l’être, que la situation deviendra de plus en plus intolérable en très peu de temps… Si nous ne parvenons pas à relever ce défi, tous les autres problèmes deviendront insignifiants. »

Avant de faire l’éloge de Charles et de William pour avoir suivi les traces de feu le duc.

Elle a déclaré: «C’est une source de grande fierté pour moi que le rôle principal joué par mon mari pour encourager les gens à protéger notre planète fragile se perpétue grâce au travail de notre fils aîné Charles et de son fils aîné William.

«Je ne pourrais pas être plus fier d’eux.

« En effet, j’ai tiré un grand réconfort et une grande inspiration de l’enthousiasme incessant de personnes de tous âges – en particulier les jeunes – pour appeler chacun à jouer son rôle. »